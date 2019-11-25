Cenazeden dönen otomobil kamyonete çarptı:: 4 yaralı

Samsun'da cenazeden dönen otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki cenaze töreninden Ankara'ya dönen Davut Serice yönetimindeki 06 BBY 236 otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen Savaş Topal idaresindeki 55 JM 335 kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Savaş Topal ile aynı araçta bulunan Ali Topal, Nurten Topal ve Ali San yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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