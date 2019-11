Başkan Demir, öğretmenlerle buluştu Başkan Demir: "Samsun'u Vizyonuna Kavuşturacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve gelir gelmez belediyenin kapılarını sonuna kadar açıklarının altını çizerek, "Samsun’un vizyonunu ortaya çıkartmalıyız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Şehir Buluşmaları' adı altında düzenlenen programda eğitimci sendika temsilcileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Mustafa Demir, "Samsun'u marka şehir yapmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Büyükşehir Belediyesi 2’inci Şehir Buluşmaları toplantısı, Bayraktepe Tabiat Parkı tesisinde yapıldı. Toplantıya Eğitim İş Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara, Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, Eğitim Birsen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız ve çok sayıda öğretmen katıldı. Öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Demir, kenti yeni vizyonuna kavuşturma noktasında her alanda yapacakları çalışmalarla ilgili hazırlık içerisinde olduklarını söyledi.



"Gelecek sizin eseriniz"

Konuşmasına tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek başlayan Demir, öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunun altını çizdi. Başkan Demir, "Öğretmenlik, çok önemli bir meslek. Hayatımda da öğretmenlerimin çok büyük izi var. Pozitif anlamda çok faydasını gördüğüm. Resim ve matematik konusundaki yeteneklerimi ortaya çıkaranlar öğretmenlerim oldu. Örnek aldığım öğretmenlerim var. Dolayısıyla tüm öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Gelecek nesillerimizi daha hayırlı, kişilikli, öz güvenli ailesine, şehrine, ülkesine ve milletine faydalı yetiştirmeniz için Allah size enerji versin. Rabbim ömrünüzü ve emeklerinizin bereketinizi artırsın" diye konuştu.



"Samsun'un vizyonunu ortaya çıkarmalıyız"

Karadeniz’in metropol şehri Samsun’un vizyonunu ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Başkan Demir, “Samsun çok önemli ve çok güzel bir şehir. Var olan potansiyellerini ortaya çıkartarak vizyonunu ortaya koymalıyız. Seçim öncesi ulaşılabilir bir belediye planlamıştık. Çok şükür bunu başardık. Kapılar ardına kadar açık. Bize ulaşmak isteyen herkes rahatlıkla ulaşabiliyor. İletmek istediği her şeyi iletebiliyor" şeklinde konuştu.



"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Samsun'u geleceğe taşımak için var güçleriyle çalıştıklarına değinen başkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir güzellik, hiçbir yenilik ve gelişme durduğu yerde olmuyor. Ekibimizle birlikte hafta sonu dahi tam mesai yapıyoruz. Samsun için, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği çok güzel hizmetlere vesile olacağız. Bu sorumlulukla çalışıyoruz. Can bedende, sorumluluk bizdeyken yapabildiğimiz kadar hizmet yapalım. İyi şeyler yapıyorsak destekleyin ve dua edin. Eksiğimiz varsa da uyarın."

