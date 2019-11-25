Terme'de tarım makineleri üreten sanayiciler, üretim kapasitelerini arttırmak için yeni sanayi alanı kurulmasını istiyor. Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı civarında 600 dönümlük, mutlak tarım arazi olmayan bir bölgeyi sanayi alanına dönüştürmek için çalışma başlattıklarını belirterek, bu projenin istihdam ve yatırım konusunda büyük bir adım olacağını söyledi.

Samsun'un Terme ilçesinde büyük bir potansiyele sahip olan makine sanayi üreticileri, kısıtlı alanlarda büyük işlere imza atmalarına rağmen, üretimlerini artıramadıklarını ve kısıtlı alanın istihdam konusunda bir engel olduğunu belirttiler. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise sanayicilerin yer istekleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı seçildiği günden bugüne kadar en az 10 iş adamının kendileri ziyaret edip yatırım yapmak ve istihdam sağlamak istediğini ifade eden Ali Kılıç, " Bizleri ziyaret eden iş adamları ve ilçemizdeki makine üreticileri bizlerden arsa talepleri olmuştur. Maalesef şehrimizde iş adamlarına tahsis edebileceğimiz sanayi alanı olan yok. Şehrimiz hem tarımın hem turizmin hem sanayinin iç içe olduğu bir şehirdir. Böyle bir potansiyele sahiptir. Özellikle tarım makineleri alanında ilçemiz Türkiye'deki sayılı ilçelerden bir tanesidir. Şehrimizde hem tarım makinelerini ile ilgili hem de kesme kamyonet ve minibüs ile ilgili ilçemiz tüm Türkiye'de hatırı sayılır bir ilçe konumundadır. Şehrimizde yatırım yapan tarım makinesi iş adamları özellik bu ticaret yaptıkları, istihdam sağladıkları alanları genişletme ile ilgili talepleri var. Alanları olmadığı için çok dar alanlarda, yol üzerinde kaldırım üzerinde ticaret yapmaya çalışıyorlar. Şehrimizde büyük firmalar yer sıkıntısından dolayı işlerini büyütmemekte dolayısıyla yatırımlarını artıramamaktadır. Bunun sonucunda istihdama yeterli derece kaynak sağlayamamış oluyoruz. Bu amaçla iş adamlarımız bizden mevcut iş yaptıkları bölgelerde yatırımı daha da genişletme düşüncesiyle arazi talepleri var" dedi.



"Terme Çayı'nın yanındaki alan sanayi bölgesi olursa şehrimize girdisi 200 milyon TL olacaktır"

Terme çayının etrafında ekibi ile çalışma yaptıklarını belirten Kılıç, " Bizler tarım arazilerinin muhafaza edilmesini kesinlikle destekliyoruz. İnsanlar sokaklarda, yol kenarlarında tarım makinelerini yerleştirmek suretiyle ticaret yapmaya çalışıyorlar. İstenilen bölge bir kısmı ırmak geçen bir kısmı ise yerleşim alanına dayanılan yaklaşık 600 dönümlük bir alan var. Bizler de o bölgede ekibimiz ile bir çalışma yaptık. O bölge sulak tarım arazisi olduğu için ve mutlak tarım arazisi olmadığı için çok rahatlıkla tarım vasfından çıkartılıp sanayi alanına dönüştürülebilecek bir alandır. Buna ilişkin biz dosyamızı hazırlayıp, İl Tarım Müdürlüğüne, Valiliğe ilettik. İnanıyorum ki bu süreçte bu bölgenin tarım alanından çıkıp sanayi alanına dönüştürülmesiyle bu bölgede yatırım sağlayan, ülkeye istihdam sağlayan iş adamlarımızın önüne yatırımlarını daha iyi şartlarda daha iyi imkanlarda yapmalarına vesile olacağız. O bölgede 600 dönümlük bir alan var ki o alanın yaklaşık 100 dönüm civarı fındık bahçesi ama fındıkta o bölgede çok düzenli bir şekilde olamıyor. 150 dönümlük alanda tarım yapılamadığı için insanlar kavak ağacı ekmek suretiyle değerlendirmiştir. Yaklaşık 150 dönümlük alanı ise boş sulak bir arazidir. O bölgenin tamamı fındık bahçesi vasfından olduğunu düşünürsek bile kabaca ekonomiye getirisi 2 milyon civarında olacaktır. Ama bölgenin 600 dönümlük alanın 200 dönümlük alanın yol park ve bahçesi olarak çıktığımızda diğer kalan alanda o bölgede ki istihdam sağlayan alanda bizim iş adamlarımız yatırım yaptığında kabaca bir hesapla bu şehre girdisi 200 milyon civarında olacaktır. Aynı zamanda işçi anlamında, istihdam olarak bölgemize en az bin kişi civarında istihdam sağlanacaktır. Bu bizim sadece talebimiz değil ciddi anlamda o bölgede bizim tarım makineleri ile uğraşan iş adamlarının ihtiyaçtan kaynaklanan bir durumudur" diye konuştu.

Özel bir firmada Genel Koordinatör olarak görev yapan İsa Yavuz ise imar probleminin altını çizerek, "Başlıca olarak problemlerimiz, alanımız olmasına rağmen gerekli tesisatı kuramadığımız için hizmet vermekte zorlanıyoruz. Bölgemizin potansiyeli olmasına rağmen biz o potansiyele ulaşamıyoruz. İş gücü konusunda bir problem yok. İşçi lazım olduğunda istediğiniz kadar işçiye ulaşabiliyorsunuz. Fakat işçiye istihdam etmek için gerek alanı bulamıyoruz. Makine parkurumuz bizim için problem. Bu parkuru 3 katına çıkarma amacımız olmasına rağmen sadece alan problemi yüzünden fabrika alanı bulamadığımız için problem yaşıyoruz. Hedeflerimizi bekletmek zorunda kalıyoruz. Bu gidiş bizi yorduğu gibi bizden hizmet bekleyen müşterileri yoruyor. Alanlarımız dar olduğundan dolayı iş güvenliği problemleri yaşamamak için bizler son aşamaya gelmiş bir şekilde beklemekteyiz. Fabrika kurabileceğimiz alanımız var. İmar olmadığı için beklemekteyiz. Buda bizi haliyle yormaktadır"şeklinde konuştu.

Terme sanayi alanı içinde patoz makineleri üretimi yapan Kazım Çavut daha fazla istihdam sağlamak istediğini vurguladı. Sanayi konusunda Terme ilçesinin potansiyelinin çok büyük olduğu dile getiren Çavut şunları söyledi, "Kendimi mesleki anlamda çok geliştirdim ve kendime ekipmanlar aldım. Bu işin potansiyeli çok büyüktür. Gürcistan'dan , Azerbaycan'a, Rusya'dan, Fransa'ya kadar müşterilerimiz var. Fakat dükkanlarımız çok ufak. Zamanında babalarımız böyle dükkanlarda çalıştığı için mecburen burada kaldık. Benimle birlikte yanımda çalışan 4 tane sigortalı işçim var. Daha fazla almak istiyorum ama dükkanımda yer yok müsait değil. Yılda ortalama 20 30 arasında makine satabiliyoruz. Bunlara devlet desteği var. İş sağlımız çok büyük ama işleri büyütemiyoruz. Eğer bizlere yeni yer imkanı sağlanırsa işlerimizi daha da büyütebiliriz. İnsanlara istihdam sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Terme'de bir firmada CEO olarak görev yapan Mustafa Polatcan şu şekilde konuştu: " Gelinen noktada daha fazla büyümeye, daha fazla ihraacat yapmaya varken faaliyet gösterdiğimiz alanlarımız yetersiz oluşundan dolayı Terme bölgemizde sanayi alanlarımızın kapasitemize yetmediğinde dolayı dışarıya yatırım yapmak zorunda kalıyoruz. Üretimimiz başka şehirlerde yapmak zorunda kalıyoruz. Terme'de sanayicilerimiz yeterli iş gücüne sahip olması ve sadece yeterli imalat alanı olmamasından dolayı bölgemizin ihracata giden yolu kapanıyor. Bundan dolayı yetkililerin bunlara önem ve iş alanlarının artırılması konusunda derhal müdahale etmesi gerekmektedir"

Terme ilçesindeki diğer sanayici olanlardan Levent Şener, Nihat Şahane ve Emrullah Siyanbaş'ta aynı yer sorununun olduğu söylediler. Başkan Ali Kılıç ise bu sıkıntı çözüldüğünde şehre büyük bir yarar getireceğini kaydetti.

SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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