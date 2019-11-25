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Samsun’da ‘Kadına şiddete hayır’ yürüyüşü

İHA

AK Parti Samsun Kadın Kolları üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Samsun’da ‘Kadına şiddete hayır’ yürüyüşü

AK Parti Samsun Kadın Kolları üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Basın açıklamasına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Basın açıklaması sonrası AK Parti Kadın Kolları ile birlikte Mustafa Demir ve diğer üyeler ellerinde pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'ndan AK Parti Samsun il binasına kadar ‘Kadına şiddete hayır’ sloganları ile yürüdü.
Genel geçer cümleler kurmak için toplanmadıklarını belirten AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, “Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismarlar yapanlar gibi üstünlük taslamak için toplanmadık. Sadece kendi rahat ve konforunu düşünüp her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz sorumluluk ve samimiyet bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır” dedi.

“Dünyadaki hiçbir kazanım bir kadının yaşama hakkından değerli olamaz”
Kadınların haklarını her şartta dile getirdiklerini ve savunduklarını aktaran Keser, yaşanan acıların, vurdumduymazlığın ve cehaletin son bulması için kadınlar ve erkekler olarak herkesi dayanışmaya davet ettiğini belirterek, “Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak yaşama savaşı veren mazlum bir insanın kendi köşesinde Allah’a yakarırken bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu birinin yaşamı olduğunda siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insan sonra kadınız, dünyadaki hiçbir kazanım bir kadının yaşama hakkından değerli olamaz” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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