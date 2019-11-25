Uzmanlardan 'prostat' uyarısı

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, ölümcül hastalıklara neden olabilme riski taşıyan prostatın, erkeklerde idrar yapamama sebebi olarak da ortaya çıktığını, erken tanı ve tedavi için, çekinmeden ve geç kalmadan uzman bir doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastanesi Üroloji Bölümü Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, erkeklerde belirli bir yaşta ortaya çıkan idrar yapamama sağlık sorunu hakkında uyarılarda bulundu. Prostat hakkında bilgi veren Dr. Gürkan Özkan, "Prostat erkeklerde idrar kanalını tıkayarak idrar yapamamaya neden olan bir organdır. Prostat erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. İdrar yolunu çepeçevre sarar. Prostat bezi bazen tümüyle büyüyüp idrar kesesi hacmini daraltırken, bazen ise idrar kanalı çevresini saran orta kısmı büyüyerek idrar kanalının tıkanmasına sebebiyet verir bu da idrar yapamama sorunu ortaya çıkar. İdrarın tam boşalamaması ve idrar torbası içinde basınç artışına bağlı olarak, idrar taşıyıcı kanal olan üreterler ve böbreklerde genişleme ile böbrek dokusunda harabiyet gelişmekte ve böbrek yetmezliğine kadar giderek diyalize ya da böbrek nakline ihtiyaç duyulmasına yol açabilmektedir" diye konuştu.

Prostat büyümesi belirtileri hakkında insanları uyaran Özkan, "Prostat büyümesi, idrar akımının yavaşlaması ile belirti verir. Kişi, idrarını başlatmakta gecikme, ayakta veya oturarak idrar yaparken ileriye doğru idrarını yapamama, idrarın kesik kesik gelmesi, damlalar halinde akması, idrarın tam boşaltılamaması hissi gibi belirtilerin biri ya da bir kaçı ile karşılaşıyor ise, mutlaka bir uzman doktor tarafından muayenesi yapılması gerekmektedir. Unutmamak gerekiyor ki her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve tedavi ile organ kayıplarına kadar neden olan bu sağlık sorunundan kurtulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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