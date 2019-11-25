Atakum'da öğretmenlere anlamlı hediye

Mimarsinan İlköğretim Okulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri adına birer fidan dikti.

Atakum ilçesinde bulunan Mimarsinan İlköğretim Okulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirerek öğretmenlerine unutulmaz bir hediye armağan etti. Küçükkolpınar Mahallesi’nde Atakum Belediyesine ait parkta gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Mimarsinan İlköğretim Okulu Müdürü Necmettin Gün, okul öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı. Başkan Deveci, öğrencilerle ve velilerle birlikte fidan dikerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Deveci, “Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mimarsinan İlköğretim Okulu öğretmenleri ve öğrencileri çok güzel bir etkinlik yapıyor. Öğretmenler, bize hediye almayın, bize anlamlı bir hediye verin demişler. Öğrenciler de öğretmenlerine, Atakum Belediyesinin göstermiş olduğu bir parkta her bir öğretmen için kendi elleriyle diktiği çam fidanı hediye ettiler. Bu çok güzel ve çok anlamlı. Buradan tüm Türkiye’ye Mimarsinan İlköğretim Okulu öğretmenleri ve öğrencileri adına çağrıda bulunuyorum. Öğretmenlere verilebilecek en güzel hediye, onların yetiştirdiği öğrencilere benzeyen ağaç fidanlarıdır” diye konuştu.



"Hep beraber ağaç dikelim"

24 Kasım'da bir öğretmene verilebilecek en güzel hediyenin fidan olduğunu vurgulayan okul öğretmenlerinden Perihan Çelebi, “Öncelikle bugün bu etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum, bütün velilere ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Çocuklarımız her yıl öğretmenine sevgisini göstermek adına bir hediye arama telaşına giriyorlar. Ben de velilerimize böyle bir telaşa girmeyin hep beraber ağaç dikelim dedim. Çünkü hem ülkemize hem de bana verebilecek en güzel hediye bu olurdu. Velilerimiz de bana bu konuda çok destek oldu” şeklinde konuştu.

SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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