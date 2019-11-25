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İlkadım’da ‘Çöpte Yatan Servet’ projesi tanıtıldı İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Mırık: "Doğal ...

İHA

İlkadım Belediyesinin katkı ve destekleri ile geri dönüşümde farkındalık oluşturmak adına sıfır atığı hedefleyen "Çöpte Yatan Servet" adlı proje tanıtıldı. İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Doğal varlıkların korunmasında tüm projelere destek vereceğiz" dedi.

İlkadım’da ‘Çöpte Yatan Servet’ projesi tanıtıldı İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Mırık: "Doğal varlıkların korunmasında tüm projelere destek vereceğiz”

İlkadım Belediyesinin katkı ve destekleri ile geri dönüşümde farkındalık oluşturmak adına sıfır atığı hedefleyen “Çöpte Yatan Servet” adlı proje tanıtıldı. İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Doğal varlıkların korunmasında tüm projelere destek vereceğiz” dedi.
Baruthane Ortaokulu koordinatörlüğünde Erasmus projesi kapsamında 20191. Dönem KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği KA229–Okul Değişimi Ortaklıkları kapsamında Türkiye, Romanya, Macaristan, İtalya ve İspanya işbirliği ile gerçekleşen "Çöpte Yatan Servet’’ projesi Baruthane Ortaokulunda gerçekleştirildi. Proje ortakları ve proje sorumlularının iletişimde Sedat Arpacı, bilişimde Satı Durmuşkaya, muhasebede Derya Keleş Korkmaz ve eğitimde Sakine Akbulut’un olduğu toplantıya İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç ve proje ortağı olan ülkelerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

“Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir ortam bırakmayı hedefliyoruz”
Toplantının açılış konuşmasın yapan Baruthane Ortaokulu Müdürü ve aynı zamanda proje koordinatörü Süleyman Çiftli, “Uluslararası bir proje olan ‘Çöpte Yatan Servet’ ile proje ortaklarımızla atıkların geriye dönüştürülmesi farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz. 2 yıllık bir zaman zarfında devam edecek olan proje ile doğal kaynaklarımızı daha dikkatli ve özenli kullanmak sağlıklı ve yeşil bir dünyada gelecek kuşaklara yaşanabilir bir ortam bırakmak adına doğa dostu insanların yetiştirilmesini hedefiyle çıktığımız bu yolda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Çocuklarımızın temiz, sağlıklı, yeşil bir çevrede yaşaması için küresel vatandaşlık bilinci ve girişimci bir ruhla hareket eden okullarımız öğrencilerimize 21.yüzyıl becerileri kazandırmak için AB ortaklarımız, yerel yönetimler, STK’lar, Üniversite ve çevre örgütleriyle işbirliği yaparak çevremizdeki çöp sorununu bertaraf edip atıkları geri dönüştürerek enerji tasarrufuna da katkı sağlayarak doğal kaynaklarımızı verimli kullanacaklar” dedi.

“Evrensel bir konu”
İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Akmeşe de, İlkadım’da Erasmus projelerinin farklı anlam ve konuları içermiş olsa da Türk kültürü ve kültürel değerleri paylaşma olacağını ifade ederek, "‘Çöpte Yatan Servet’ adıyla beraber yürüteceğimiz proje çok farklı bir değere sahiptir. Çünkü çevre bilinci ulusal bir konu değildir. Bütün insanları, bütün canlıları ilgilendiren evrensel bir konudur. Doğayı, çevreyi korumak insani ve ahlaki bir sorumluluk olduğu kadar okullarımızın da önemli bir misyonudur. Okulumuzu, mahallemizi, şehrimizi, parklarımızı, ormanlarımızı, hava ve suyumuzu temiz tutmak ve bilinçli kullanmak, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak bizim en temel vazifelerimizdendir. Bu vesile ile farkındalık meydana getirecek bu projede katkı ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

“Sıfır atıkı yaygınlaştırmak önemli”
Türkiye’de değil proje ortaklarının katılım sağladığı tüm ülkelerde aynı havayı ve aynı atmosferi kullandıklarını ifade eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Mırık ise, "Doğaya atılan bir çöpü sadece atıldığı yerde değil etkisini tüm ülkelerde hissediliyor. Bu proje ile bizim için sadece dünya vatandaşı dünya insanı var. Sıfır Atık eğitim içeriklerinin sınıflarda etkin kullanımının sağlanması, projenin yaygınlaştırılması bakımından son derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz biliyoruz ki, çevre farkındalığı önce eğitim yuvalarında ve ailede başlıyor. Bu nedenle, okullarımızda sıfır atık uygulaması ile çocuklarımıza, atık yönetimi, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve doğal varlıkların korunması konularında farkındalık oluşturan tüm projelere destek vereceğiz” diye konuştu.
Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları elbiselerle sahne aldığı ve sıfır atık ile geri dönüşümde farkındalık meydana getirdiği “Hedef Sıfır Atık” şarkısı tanıtım toplantısında katılımcılardan bol alkış aldı. Programın sonunda geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sergi gezildi.

SAMSUN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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