Samsun’da çocuklara akşam polikliniği hizmeti

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, Samsun’da yeni devreye giren akşam polikliniği hizmeti hakkında bilgi verdi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği akşam polikliniği ile çocuklara hizmet veriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Erdal Irmak, akşam polikliniği hizmeti hakkında bilgi verdi. Dr. Irmak, “Çocuk sağlığında akşam polikliniği hizmeti sunmak çok önemli. Çalışan aileler gündüz izin alıp çocuklarını doktora getiremediğinde veya akşam hastalanan çocuklarını bir uzman doktora muayene ettirmek istediğinde akşam polikliniği hizmeti veren bir hastane arayışına giriyorlar. Çocuk sağlığını çok önemsiyoruz. Bu nedenle hafta içi her akşam 18.0021.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz” diye konuştu.

SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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