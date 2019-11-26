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Çarşamba’da Öğretmenler Günü kutlama programı

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Çarşamba’da Öğretmenler Günü kutlama programı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama programı gerçekleştirildi.
Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kutlama programı, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ile başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin mesajı okundu. Mesajın ardından Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir konuşma yaptı. Öğretmenlik mesleğinin özel ve önem taşıyan bir meslek olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin geleceğin inşasında önemli bir köprü olduğunu ifade ederek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Müdür Özdemir'in konuşmasının ardından Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen konuşma yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencileri yarına hazırlamak bilinci ve şuuruyla hareket eden tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirterek, "Çocuğa dokunmak diye bir tabir vardır. Bu tabir başının okşanmasından ibaret değildir. Çocuğa dokunmak için gerekli donanım ve bilgiye sahip olmak gereklidir. İnsan dediğimiz varlık fıtraten ve ruhen tertemiz yaratılmıştır. Bizler tertemiz olarak yaratılan bir çocuğu öğretmenler olarak kemali ahlak yolcuğuna rehberlik ve öncülük ediyoruz. Hem kendimizi hem toplumu hem de çocuğu böylelikle inşa ediyoruz. Bizler bir işte çalışmıyoruz. Bizler mekteplerde çalışıyoruz. Biz sadece çocuk eğitmiyoruz. Bizden ilim talep eden, ahlak talep eden, erdemli olmak isteyen çocuklara eğitim veriyoruz. Bu anlamda biz profesyonel bir işin ötesinde, bir vazifeyi, bir sorumluluğu üstleniyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiyemizin 81 ilinde görev yapan tüm öğretmenlerimiz bu şuurla hareket etmektedir. Bu konuda azmimiz var." diyerek mesleğe yeni başlayan öğretmenlere başarı dileklerinde bulundular.
Esen’in ardından konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise eğitim ile ilgili yapılacak çalışmalarda belediye olarak daha çok ağırlık verileceğini belirterek, “Okullarımızın öğrencilerimize ve öğretmenlerimize layık olacak bir şekilde hazırlanması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Bu akşam Öğretmenler Günü vesilesiyle, belediyedeki arkadaşlarım bir kültür etkinliği gerçekleştirmek istediler. Bu akşam belediyede ki personel arkadaşlarım düzenledikleri sıra gecesi ile ilk tecrübelerini deneyimlemiş olacaklar. İnşallah böyle etkinliklerin devam ettiği, bu salonların yetmediği ve yeni salon ihtiyaçlarının doğacağı bir Çarşamba hayal ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından şiir ve oratoryo gösterilerine geçildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ve ödül töreninin ardından Çarşamba Belediyesinin düzenlemiş olduğu Türkü Şöleni’ne geçildi. Salonda bulunan öğretmenler Çarşamba Belediyesinin düzenlediği etkinlikle adeta türküye doydu.
Program ikramların ardından son buldu.

SAMSUN

26 Kasım 2019 Salı

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