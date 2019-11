İlkadım Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile İlkadım Belediyesine ait Çocuk Trafik Eğitim Parkında İlkadımlı minikler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve trafik bilincini oluşturmak amacı ile İlkadım Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ve İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çocuklar uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrenme şansı buluyor. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından teorik olarak trafik kuralları eğitimini alan minikler sonrasında Çocuk Trafik Eğitim Parkında akülü araçlar ile pratik yapma şansı buluyor.

İlkadım Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü olarak vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten İlkadım Belediyesi Ulaştırma Müdürü Recep Aysu, “Ulaştırma hizmetlerimizi her zaman vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Özellikle öğrencilerimizin ulaşımı noktasında birçok etkinlikte yer alıyoruz. Bunun yanı sıra onkoloji ve ortopedi tedavisi gören 65 yaş üstü hastalarımızın ücretsiz olarak ulaşımlarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra trafik eğitimi konusunda sadece ilçemiz değil şehrimizin tüm okullarından gelen çocukların trafik eğitimi alabilmeleri için eğitim parkımızda haftanın yedi günü hizmet veriyoruz” dedi.



Başkan Demirtaş: “Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Gerek araç kullanıcısı gerek yaya olarak trafik kurallarına her zaman dikkat edilmesi ve doğru bilinmesi konusunda eğitimlerin büyük öneme sahip olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Eğitimin her alanında çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Bu düşüncelerle emniyet müdürlüğümüz işbirliğinde önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Belediyemize ait ve son derece modern bir altyapıya sahip Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda minik yavrularımız trafik kurallarını oyunlar eşliğinde öğreniyorlar. Çocuklarımız burada gelecekleri boyunca unutmayacakları bir eğitim alarak küçük yaştan itibaren trafik bilincine ulaşmış oluyorlar” diye konuştu.

