Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Y.Ö.'nün evinde yaptığı aramada satışa hazır 5 paket halinde 2,13 gram bonzai ile geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ö., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.Savcıya ifade veren Y.Ö., serbest bırakıldı.

SAMSUN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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