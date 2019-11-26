Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada 2 ehliyetsiz sürücüye işlem yapılırken, 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi ve 1 motosiklet ise trafikten men edildi.

SAMSUN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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