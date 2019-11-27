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Yeni sanayi bölgesi 30 bin kişiye iş kapısı olacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ...

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilgili bakanların helikopterle gezerek onay verdiği yeni sanayi bölgesinin 30 bin kişiye istihdam sağlayacağını, şehrin ekonomisine de önemli katkıda bulunacağını söyledi.

Yeni sanayi bölgesi 30 bin kişiye iş kapısı olacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Tersane alanının sanayi bölgesi olmasına karar verildi” “Yeni sanayi bölgesi 30 bin civarında istihdam sağlayacak” "Önümüzdeki yıllarda Samsun, Türkiye’de istihdam artışı ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilgili bakanların helikopterle gezerek onay verdiği yeni sanayi bölgesinin 30 bin kişiye istihdam sağlayacağını, şehrin ekonomisine de önemli katkıda bulunacağını söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışmalara başlanılan yeni sanayi bölgesi ile Samsun’da 30 bin kişiye iş kapısı sağlayacaklarını, ilçelerdeki OSB’lerin de faaliyete geçmesiyle Samsun’un ekonomik alanda kalkınacağını açıkladı.

“Tersane alanının sanayi bölgesi olmasına karar verildi”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Samsun ziyaretinde şehrin tüm dinamikleriyle yapılan toplantıda tersane alanın sanayi bölgesi olması konusunda karar alındığını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, “Bizim projemizde 3 bin 500 dönümlük yeni bir sanayi bölgesi kuracağımızı ifade etmiştik. Bu tersane alanımızın hemen önünde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) orada 2 bin 300 dönümlük ilave bir arazisinde çalışmamızı o yönde yapmıştık. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda milletvekillerimizle de beraber değerlendirme yapıyoruz. Son 7 ayda Samsun'a 10’yakın bakanımız geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şehrimize ziyaret düzenlediler. O alanı helikopterle de gördük. DSİ’de yapılan toplantıda oranın sanayi bölgesi olabileceğini, olması gerektiğine karar verildi. Şu anda da çalışmaları başlattık” dedi.

“Yeni sanayi bölgesi 30 bin civarında istihdama sebebiyet verecek”
Yeni sanayi bölgesinin istihdama da katkı sağlayacağını belirten Başkan Demir, “Samsun’da bize ulaşan kesin talep 5 milyar TL’nin üzerinde yatırım. Bu, karar verildikten sonra talep toplamaya çıkıldığında bunun 5 milyar TL’den çok fazla olduğunu gördük. 5 milyar TL sadece doğrudan yatırım yapılacak o alanda. Çalışacak olan işçi sayısı da planlamamıza göre 30 bin civarında. Bu konuda çok büyük bir mesafe kat ettik ve çalışmalara başladık. Samsun’a ekonomik alanda Cumhuriyet tarihinden bu tarafa oluşan kapasite kadar kapasite oluşturacağız” diye konuştu.

“İstihdam artışı ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacağız”
İstihdam ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacaklarının altını çizen Demir, şunları söyledi:
“Kavak Organize Sanayi Bölgesi şu anda dolma aşamasında. 2. etabını devreye alacağız. Vezirköprü’de bir çalışmamız var. O tamamlandığında fevkalade bir katkı sağlayacak. Bu arada Çarşamba OSB’nin alt yapı yatırımlarıyla ilgili bakanlarımızla mutabakata vardık. Onun da hızlı bir şekilde alt yapısı yapılacak. Şu anda yapılı olsa tamamı dolu olurdu Çarşamba OSB’nin. Yine Çarşamba’da tekstil alanında bir alan oluşturuluyor. 4 bin civarında istihdam sağlayacak bir proje de 2020 yılında hayata geçirilecek. Önümüzdeki yıllarda Samsun, Türkiye’de istihdam artışı ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacak. Bu geçmişten gelen birikmiş ve ihmal edilmiş konuydu. Bunu da inşallah hayata geçiriyor olacağız.”

SAMSUN

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
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  • İKİNDİ 14:53
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