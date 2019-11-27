Samsunspor’da tutan da atan da ligin zirvesinde

– TFF 2. Lig Beyaz Grup’un iddialı takımlarından Samsunspor’da kaleci Nurullah Aslan ligde 14 maçta 5 gol yiyerek en az gol yiyen kaleci konumunda bulunurken, 12 maçta 13 gol atan Bahattin Köse de gol krallığı mücadelesinde zirvede yer alıyor.

Samsunspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak 34 puanla lider Manisa FK’nın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Samsunspor bu 14 haftada 33 gol atıp, 5 gol yedi. Ligde en çok gol atan 2. takım konumunda bulunan kırmızıbeyazlılar, yediği 5 gol ile en az gol yiyen takım oldu. Takım istatistiklerinde ligin ilk sıralarında yer alan Samsunspor’da bireysel oyuncu performansları da ön plana çıktı.



Nurullah Aslan en az gol yiyen kaleci

Samsunspor’un yetenekli yerli kalecisi Nurullah Aslan 2. Lig’deki 36 takımın kalecilerinden daha az gol yedi. 2,02 boyundaki 22 yaşındaki file bekçisi, 14 haftada 5 gol yedi, 11 maçta ise kalesini gole kapattı. Beyaz Grup’ta en az gol yiyen diğer kaleci ise Manisa FK’lı Ömer Kahveci oldu. Kahveci, 14 haftada 10 gol yedi. TFF 2. Lig Kırmızı Grupta ise en az gol yiyen kaleci Tuzlasporlu Bayram Olgun oldu. Bayram Olgun, 13 maçta 8 gol yedi.



Bahattin Köse maç başına 1,08 gol ortalaması ile ilk sırada

Samsunspor’un gol yollarındaki en etkili ismi Bahattin Köse oldu. Bahattin Köse, 12 maçta attığı 13 golle maç başına 1,08 gol ortalaması yakalayarak gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. Bahattin süre aldığı 849 dakikada takımın gollerinin 3’te 1’inden fazlasını (Samsunspor 33 gol) tek başına attı. Bahattin’in en yakın takipçisi Manisa FK’lı Serdar Deliktaş 14 maçta 12 gol kaydederken, Hekimoğlu Trabzonlu Taha Balcı ise 14 maçta 11 gol attı. Kırmızı Grup’taki Bayburt Özel İdare Spor oyuncusu Tayyib Kanarya da 13 maçta 13 gol kaydetti. Tayyib Kanarya bin 136 dakika sahada kalırken, maç başına 1 gol ortalaması tutturarak, Bahattin Köse’nin arkasında kaldı.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:40

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