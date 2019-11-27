Bafra'da “Okula Devam Rehberlik Çalıştayı”

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi(RAM) koordinatörlüğünde “Okula Devam Rehberlik Çalıştayı” rehber öğretmenlerin katılımıyla başladı.

Hedef olarak okul devamsızlığının azaltılması için yapılan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bafra RAM Müdürü İlker Karakaya, çalıştayın verimli olması için tüm kademelerde görev yapan rehber öğretmenlerin katılımını özellikle istediklerini, buradan çıkacak sonuca göre sahada aktif olarak görev yapılacağını belirtti.

Bafra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın, çalıştayın özellikle okul devamsızlığının çok olduğu bir dönemde çok önemli olduğunu, buradan çıkacak öneriler doğrultusunda Bafra RAM ile birlikte hareket edilerek okula devam konusunda etkili çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Kazanılacak bir öğrencinin bile çok önemli olduğunu vurgulayan Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise, “Artık bu konuda öğrencilere, okullara ve velilerimize yönelik aktif bir çalışmanın başlayacağına inanıyorum. Sahada yapılacak her çalışmada Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tüm desteğini verecektir" dedi.

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