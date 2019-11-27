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Trafik kazalarında yüzde 95’i insan unsuru Samsun’da kazalar yüzde 10 azaldı Trafik Bölge ...

İHA

Samsun'da düzenlenen 'Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda, trafik kazalarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

Trafik kazalarında yüzde 95’i insan unsuru Samsun’da kazalar yüzde 10 azaldı Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı

Samsun’da düzenlenen ’Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda, trafik kazalarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.
Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde iller tarafından yürütülen faaliyetlerin ve belirlenen hedeflere yönelik mevcut durumun değerlendirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması konuların görüşülmesi amacıyla Samsun Emniyet Müdürlüğünde Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Toplantı ilk olarak Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ın konuşmasıyla başladı. Yaptığı konuşmada, insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından bir tanesinin şüphesiz trafik olgusu olduğunu ifade eden Urhal, “Ülkemizde de karayolu trafik güvenliği, terör ve madde bağımlılığı ile birlikte güvenlik yönetimi içerisinde öncelikli ele alınması gereken konulardan birisi hale gelmiştir. Trafiğin belirli bir düzen içerisinde devam edebilmesi için bir takım düzenleyici programların olması kaçınılmazdır. Trafik kuralları olarak adlandırdığımız bu kurallara uymamanın maliyeti maalesef çok ağır olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmek yine milyonlarca insan yaralanmakta aynı şekilde ciddi manada sosyoekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Trafik kazaları ülkemizde binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Trafik kazalarında en önemli faktör insandır. Son 10 yılın verileri değerlendirildiğinde meydana gelen kazaların yüzde 95’i insan, yüzde 5’i ise diğer yol ve çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bizler trafikte sorumlu, duyarlı ve diğer yol kullanıcılarına karşı saygılı davrandığımız taktirde hepimiz kaza sayılarında ki hızlı düşüşe sahip olma imkanı bulabiliriz. Alınan tedbirler sayesinde özellikle Samsun’da 2018 2019 yılı on aylık veriler değerlendirildiğinde ölümlü kazalarda yüzde 40, yaralamalı kazalarda yüzde 13, maddi hasarlı kazalarda yüzde 7 ve toplamda da yüzde 10 nispetinde kazalarda azalma geldiğini görüyoruz” dedi.

"Amaç, trafik kazaları azalsın"
Akabinde konuşma yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, trafik kazalarının yüzde 95’inin insan unsuruna dayandığını belirterek, "Bizler araçlara bindiğimiz zaman o yol sadece bizimmiş gibi düşünerek istediğimiz şekilde araçlarımızı kullanıyoruz. Sadece bizlerin eğitim eksikliğinden kaynaklanan kazlara rastlıyoruz. Son zamanlarda İçişleri Bakanımız terör örgütüne önem verdiği kadar trafiğe önem veriyor. Ben trafiğin içerisinde 1983’ten beri bulunuyorum ve hizmetim var. Trafiğe bu kadar önem veren trafiği özümseyen bir bakanla çalışıyoruz. Burada amaç bir tane trafik kazası azalsın bir tane daha az insanı kaybedelim. Bütün amaçlarımız budur” diye konuştu.

"Hedefimiz ölümlü trafik kazalarında Avrupa’nın altına inmek”
Toplantı son olarak konuşma gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Bu toplantıda, trafikte yapılan uygulamalar gözden geçirilecek. Trafikteki önemli sorunların sorun olmaktan çıkarak insanlarımızın ölmemesine sebebiyet vermemesi, daha az insan ölmesi, daha az kaza güvenlik amacı ile bu toplantı yapılıyor. Son yıllarda bakanlığımız tarafından çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Trafik kazalarının yüzde 95’i insan kaynaklıdır. Bu anlamda insana odaklanmamız gerekiyor. Geçen senelere baktığımızda insan dışında da yollarımızda problemler vardı. Son 1520 yılda duble yollarımız, viyadüklerimiz yapıldı. Avrupa’ya örnek teşkil edecek yollarımız yapıldı. Türkiye örnek gösteriliyor. İnsanlar bu alt yapıya uygun hareket etmek zorunda. Bu da eğitim ile olur. Hedefimiz ölümlü trafik kazalarında Avrupa’nın altına inmektir” şeklinde konuştu.
Toplantıda ayrıca Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmaların sonunda Samsun Valisi Osman Kaymak ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’a plaket takdimi yapıldı. Toplantı ikram ile son buldu.
Toplantıya ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 21 ilin trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve polisler katıldı.

SAMSUN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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