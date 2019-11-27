18 yaşındaki gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili 4 gözaltı

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte uyuşturucu içerken 18 yaşındaki Mehmet A.'nın uyuşturucunun dozunu fazla kaçırarak fenalaştığı iddia edildi. Özel araçla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılmak istenilen genç, yolda hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet A.'nın ölümüyle ilgili Alaçam ilçesinde yaptıkları operasyonda ölen gencin arkadaşlarından A.E. ve Y.G.'yi Alaçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi derinleştirilen soruşturmada olay ile bağlantısı tespit edilen S.Y. ve T.K.'yi de Samsun il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 45 adet ekstasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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