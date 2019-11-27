Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kişi, 202 kapsül sentetik ecza, 6,63 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SAMSUN
27 Kasım 2019 Çarşamba
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