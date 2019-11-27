Patolojide dondurarak kesmenin önemi

Cerrahi operasyonların başarısında patolojinin önemli rol oynadığına dikkat çeken Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Bedri Kandemir, ‘frozen section’ (dondurarak kesme) işlemi hakkında bilgiler verdi.

Patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların görüntüsel özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olarak dikkat çekiyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Bedri Kandemir, “Patoloji çoğu kez klinik çalışmaların içinde yer alır. Elde ettiği verilerle hastaların tanı ve tedavilerine doğrudan katkılarda bulunur” dedi.



“Dondurarak kesme operasyonun sınırını belirliyor”

Cerrahi operasyonlarda özellikle de kanser cerrahisinde hastada ameliyatın gidişini değiştirebilecek bir durumla karşılaşıldığında, dakikalar içinde karar verilecek bir tanıya gereksinim duyulabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Bedri Kandemir, “Hastanın anestezi alma süresini uzatmamaya ve yeniden ameliyata alınmasına engel olmaya yönelik bir uygulama olarak dondurarak kesme, önemli merkezlerde başvurulan bir yöntemdir. Bu işlem ancak deneyimli patologlar tarafından yapılabilir. Patolog, bu kesitleri inceleyerek vardığı sonucu ameliyatı yapan cerraha bildirir. Bütün bu işlemler 1015 dakika kadar sürer. Patolojinin sonucuna göre de cerrah operasyon sınırlarını çok daha kolay belirleyebilmektedir” dedi.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.