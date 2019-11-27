Terme’de sel kabusu sona erecek Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, düğmeye bastı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeyi sel kabusundan kurtaracak proje için düğmeye bastı. Ankara'dan gelen heyet Terme Çayı ıslah projesi için istişarede bulundu.

Başkan Ali Kılıç, Ankara'dan gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'i ağırladı. Genel Müdür Gürgen, Terme çayı üzerinde yapılması planlanan ıslah çalışması hakkında bilgi alarak, yerinde incelemelerde bulundu. Gürgen'e Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Şube Müdürlerinden oluşan heyet eşlik etti.



“Günü değil geleceği planlıyoruz”

Terme'yi sel kabusundan kurtarmak için düğmeye bastıklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günü birlik değil, 50 yıl sonrasını planlayarak, projelerimizi geliştiriyoruz. Terme Çayı üzerindeki ıslah çalışmaları için gerekli görüşmeleri sürdürüyoruz. En kısa sürede projemiz hayata geçecek. Genel müdürümüzle yaptığımız istişareler neticesinde ilçemiz için büyük bir projenin ilk adımını attık" dedi.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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