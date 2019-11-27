OMÜ KİTAM’ın akreditasyon standardı eğitimi başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Merkezi’nin (KİTAM) çalışanları ve OMÜ çevre mühendisliği öğretim elemanlarına yönelik akreditasyon standardı eğitimi başladı.

OMÜ kalite çalışmaları kapsamında laboratuvar akreditasyonu alanındaki faaliyetlerine hız verdi. Akreditasyon Standardı (TS EN ISO/IEC 17025:2017) ile başlayan ve KİTAM Seminer Salonunda gerçekleştirilen eğitimler ölçümlerin izlenebilirliği, metot validasyonu ve verifikasyonu, sertifikalı, referans malzeme üretimi ve kullanımı, laboratuvarlarda iç kalite kontrol eğitimleriyle sürüyor. Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve güvenirliği, akreditasyon ve uluslararası boyutu, üniversite araştırma laboratuvarlarında akreditasyonun önemi ve gerekliliği gibi konuları kapsayan ve Dr. Gülen Yeşilören tarafından verilen eğitimler aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

Eğitimler kapsamında KİTAM çalışanları ve OMÜ çevre mühendisliği öğretim elemanlarının, gerekli akreditasyon standardı eğitimlerini tamamlamalarının ardından sertifika almaya hak kazanacak.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.