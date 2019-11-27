Türkiye'yi gezerek öğrencilere trafik kurallarını öğretiyor Mobil Trafik Eğitim Tırı Havza'da

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim Araştırma Daire Başkanlığı bünyesinde çocuklara yönelik temel trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla oluşturulan "Trafik Eğitim Tırı" Havza ilçesinde öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrencileri bilgilendirmede görevli Trafik Polis Memuru Semih Demirel, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak gösterip anlattıklarını söyleyerek, "Ankara’dan Trafik Eğitim Araştırma Daire Başkanlığından geliyoruz. Mobil Trafik Tırımızla Türkiye’yi dolaşıyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak projesi olan Mobil Eğitim Tırı projesi kapsamında Havza’dayız. Trafik Eğitim Tırımızın içerisinde akıllı sınıfımız var, bu sınıfımızda öğrencilerimize ilk önce eğitimlerini veriyoruz. Daha sonra öğrencilerimizi eğitim parkurumuza alarak buradaki pedallı araçlarımızla uygulamalı olarak trafik kurallarını göstererek uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

Trafik Eğitim Tırını ve parkurunu ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, eğitim alan çocuklarla ilgilendi.

Başkan Özdemir, ülkede trafik kurallarını bilmemenin ve o kurallara uymamanın bedelini çok acı bir şekilde maddi, manevi kayıplarla ödendiğine dikkat çekerek, "Eğitim, çocuklarımızdan başlar. Onlar geleceğin yetişkin bireyleri olacaktır. Çocuklara verilen eğitim geleceğe yapılan bilinçli bilgili kültürlü yetişkinlerin olması açısından büyük bir yatırımdır. Trafik kurallarını bilmek ve onlara uymak hepimiz için, ülkemiz için, ülkemizin ekonomisi için hassas bir konudur. Bu konu üzerinde hassasiyetle durup Mobil Trafik Eğitim Tırı projesini hayata geçiren başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim Araştırma Daire Başkanlığımıza ver görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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