Mevsim geçişlerinde grip ve soğuk algınlığına dikkat

Mevsim değişiklikleri ile harekete geçen virüslerin neden olduğu grip ve soğuk algınlığı, birbirinden tamamen ayrı iki hastalık.

Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, grip ile nezle arasındaki farklar ve korunma yolları konusunda bilgi verdi. Bilgin, “Mikropların üst solunum yollarında yaptığı hastalık grip değildir. Ama bu toplumda çok karıştırılıyor. Soğuk algınlığı influenza dışında iki yüze yakın virüsün sebep olduğu, hafif seyirli üst solunum yolu enfeksiyonuna verilen isimdir. Grip ile soğuk algınlığı yaygın kanaatin aksine aynı hastalık değildir. Grip, burun, bronşlar ve akciğerden oluşan solunum sisteminde meydana gelen, influenza ( grip virüsü ) virüslerinin neden olduğu, yüksek derecede bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. Diğer mikropların üst solunum yollarında yaptığı hastalık grip değildir. Ama bu toplumda çok karıştırılmaktadır” dedi.



Grip nasıl ortaya çıkıyor?

“Hastalığın bulaştırıcı olduğu dönem, belirtilerin başlamasından önceki 24 saat ve sonraki beş gündür” bilgisini veren Dr. Salih Bilgin şöyle devam etti: “Hastalığın kuluçka dönemi ( virüsün bulaşması ile hastalık belirtilerinin ortaya çıktığı süre ) 14 gündür. Bazı bölgelerde her mevsim görülmesine rağmen genelde mevsim dönüşlerinde artmaktadır. Özellikle havaların soğumaya başladığı sonbahar mevsiminde görülme sıklığı artmakta, kış ve ilkbaharın ilk aylarında sorun olmaktadır. Hastalığın zamana göre değişim göstermesinde çevresel faktörler de rol oynamaktadır. Kalabalık ve iyi havalandırılmayan kapalı alanların kullanımı soğuk havalarda arttığı için özellikle kışları artan bir oranda görülmektedir.”



Soğuk algınlığı gripten nasıl ayırt edilir?

Bilgin, “Soğuk algınlığı toplumda çok sık görülür. Hastalıklı kişiyle temastan sonra hastalığın ortaya çıktığı süre 13 gündür. Bulaşma, öksürük, hapşırık, konuşma ile ortaya çıkan damlacıkların solunması, öpüşme, tokalaşma yolu ile veya virüs bulaşmış eşya, yiyecek ile temas sonucu oluşur. Hastalığın bulaşma yolu damlacık enfeksiyonu ile olur. Öksürme, hapşırma sırasında çıkan damlacıkların solunması ile bulaşır. Gribal enfeksiyonun yayılma hızı çocuklarda erişkinlere göre daha hızlıdır. Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda atak hızının yüksek olması, hastalığın toplumda yayılmasında önemli faktörlerden biridir” diye konuştu.



Soğuk algınlığı kimler için daha tehlikeli?

Soğuk algınlığının kimler için daha tehlikeli olduğu konusunda bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin açıklamasını, “Soğuk algınlığı kronik hastalığı olanlarda, savunma sistemi çeşitli nedenlerle baskılanmış kişilerde daha ağır seyreder. Soğuk algınlığından korunmada kişisel hijyen çok önemlidir. Elleri sık sık sabunla yıkamak virüsleri uzaklaştırdığı için çok önemlidir. Spor yapmak, beslenmeye dikkat etmek, genel hijyen koşullarına uymak kişinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok önemlidir” şeklinde tamamladı.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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