Eski binbaşı FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) hakkında yakalama kararı çıkartılan meslekten ihraç edilen eski binbaşı Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen M.Z., Samsun'da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un talimat evrakı doğrultusunda gözaltına alınan M.Z., Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Z.'nin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İstanbul'daki adliyeye bağlanıp ifade vereceği öğrenildi.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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