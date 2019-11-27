Murzioğlu: “Yeni sanayi bölgesi için uzun süredir emek veriyoruz”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tersane alanına yapılması düşünülen ve 30 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak olan yeni sanayi bölgesi için uzun süredir çalıştıklarını, belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.

TSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda ilk olarak sigorta uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy, alacak sigortası hakkında üyelere uzun bir sunum gerçekleştirdi, soruları yanıtladı. Daha sonrasında meclisten önce konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Yeni Sanayi Bölgesi hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Yeni Sanayi Bölgesi için uzun süredir uğraştıklarını ifade eden Salih Zeki Murzioğlu, “Biz bu sanayi alanının yeri için ilgili bakanlardan söz aldık ama bunu biz prensip gereği deklare etmek istemedik. Çünkü her şey olsun bitsin ondan sonra yapalım dedik. Biz yeni sanayi bölgesi için uzun süredir emek veriyoruz. Bu işi de bir yerlere kadar getirdik. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de dediği gibi tersane alanının arkasından alınacak 2 bin 300 dönüm tarım vasfını yitirmiş araziyle beraber 3 milyon m2 olarak Samsun’a bir organize sanayi altyapısı olarak sözü verildi. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu bir süreçti. Süreci başlattık. Firma taleplerini geçmişte toplamıştık, bunları revize ediyoruz” dedi.



“Yeni sanayi bölgesi, Samsun’un sanayi alt yapısı olacak”

Yeni sanayi bölgesiyle birlikte Samsun’un bir sanayi alt yapısının olacağına dikkat çeken Murzioğlu, şunları söyledi:

“Samsun’un ekonomisinin bir yerlere gelmesi özellikle de ihracatının artması için burası şarttı. Samsun’un ihracatının Samsun gibi büyükşehir ölçeğine yakışmayan bir seviyede olduğunu söylüyorduk. Bunun için sanayi altyapısının olmadığını söylüyorduk. Sanayi altyapısı olacak. İnsanlar buralara yatırım yapacaklar. Ürettiklerini de ihraç edecekler. Biz bu zemini hazırlamak için uzun bir süredir uğraş verdik. Bir yerlere getirdik. İnşallah orayı organize sanayi olarak yapacağız. Biz, ‘Şura olsun, burası olsun’ diye bir işaret içerisinde değiliz. Biz, Samsun merkeze yakın, yatırım yapılacak hem yerelde hem de dışarıdan gelen sanayiciye sanayi altyapısını hazırlayacak bir alan istedik. En uygun yer orası görüldü. İnşallah olur.”

Meclis toplantısı, meslek komitesi üyelerinin toplantısının ardından sona erdi.

SAMSUN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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