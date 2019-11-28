Ertuğrul Sağlam: “Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak” Samsunpsor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig'de şampiyon olup, Avrupa liglerinde oynayacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ertuğrul Sağlam: “Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak” Samsunpsor Teknik Direktörü Ertuğrul ...

İHA

– Samsunspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Ertuğrul Sağlam iddialı açıklamalarda bulunarak, "Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak. Süper Lig'de şampiyon olup, Avrupa liglerinde oynayacağız" dedi.

Ertuğrul Sağlam: “Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak” Samsunpsor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig'de şampiyon olup, Avrupa liglerinde oynayacağız"

– Samsunspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Ertuğrul Sağlam iddialı açıklamalarda bulunarak, “Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak. Süper Lig’de şampiyon olup, Avrupa liglerinde oynayacağız” dedi.
Başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, imza töreninin ardından ilk basın toplantısını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İddialı açıklamalarda bulunun Sağlam, önce Süper Lig’e çıkacaklarını, ardından da Süper Lig şampiyonu olmak için mücadele vereceklerini ifade etti.

“2. Lig’e gelmem ülke futbolu adına devrimdir”
Samsunspor için hayatında ilk kez alt liglerde bir takım çalıştıracağının altını çizen Ertuğrul Sağlam, “Süper Lig haricinde alt ligde hiç görev yapmadım. TFF 1. Lig’de bile görev yapmadım. ’Birçok insan Ertuğrul Sağlam’ın burada ne işi var’ diyebilir. Benim burada olmam ülke futboluna da bir düşünce devrimi, bakış açısı devrimi olarak da geçebilir. Futbol adına değerlere sahip, düzgün bir kulüp yapılanması olan, düzgün organizasyonlu, ekonomik açıdan desteklenen, kurumsal yapının takımın performansına olumlu etki etmesi bu anlamda önemli. Futbolcu açısından bakarsak da yaşanabilecek ve futbol oynanabilecek çok güzel bir şehir, güzel ve donanımlı bir tesis, modern bir stat, şehirde futbola ait sevginin tam olarak oluşması ve yaşanması, taraftarların takımın 2. Lig’de oynamasına rağmen 15 bin ve üstünde kişinin maçlara gelmesi önemli. Bundan sonra yapmamız gereken, kulüp içi organizasyonu çok iyi planlayıp, şehrin dinamiklerini de takıma katkı sağlayabilecek şekilde yönlendirebilirsek, oluşturacağımız sinerji bizi çok farklı yerlere taşıyacaktır” diye konuştu.

“Samsunspor Türk futboluna bir güneş gibi doğacak”
Samsunspor’un bir güneş gibi Türk futboluna doğacağını söyleyen Sağlam, “Bizim amacımız belli. Çok uzak planlar yapmak istemiyorum ama amacımız önce 1. Lig’e çıkıp Samsunspor’u layık olduğu Süper Lig’e taşıyıp, şehir desteğini de arkamıza alarak çirkinleşmiş, batağa saplanmış, her geçen gün futbol adına değerlerin ortadan kalktığı, farklı menfaat ilişkilerinin futbolun yönetici kademelerinde ortaya çirkin bir şekilde çıktığı, futbol kalitesinin iyice düştüğü, saha içinde ve dışında spor adına davranışların her gün yozlaştığı futbol ortamında Samsunspor aşağıdan çok sağlam temeller üzerine kurularak, Türk futboluna bir güneş gibi çıkabileceği beklentisi var bende, amacımız da bu. Samsunspor’u Süper Lig’e taşırken, futbol adına istemediğimiz şeylerden tamamen arındırarak, herkesin saygı duyacağı, futbol adına değerleri ortaya çıkaran, günümüzde spor adına kaybolmaya yüz tutmuş birçok değeri de almış, sahiplenmiş ve bunu uygulayarak Türk futboluna bir güneş Samsunspor’u çıkarmak istiyoruz. Daha sonrasında da Süper Lig’de kalıcı olan Samsunspor hedeflere ulaşmak için çalışacağız. Avrupa kupalarında oynayıp, sonrasında da amacımız ve hedefimiz 5. şampiyonluğu Bursaspor’da alan bir kişi olarak inşallah Süper Lig’in 6. şampiyonu olarak da Samsunspor’u bu başarıyla tanıştıracağız. Buna inanıyorum. Bunlar uzun vade hedefimiz. Kısa vadedeki hedefimiz ise, ilk önce bu ligden çıkmaktır” şeklinde konuştu.

“İlk hedef bu ligden çıkmak”
Kısa dönemdeki hedeflerinden de bahseden Teknik Direktör Sağlam, şunları söyledi:
“Burada sizlerin çok desteğine ihtiyacımız olacak. Zaman zaman gidip gelen, sallanan, hafif bir kaos ortamına giren, ufak bir başarısızlıkta hemen seslerin yükseldiği bir ortamdan Samsunspor’u tamamen kurtarıp, hem saha içerisinde ortaya koyacağımız mücadele, futbol kalitesi ve alacağımız sonuçlarla dışarıdaki karamsar yapıyı da kaldırıp herkesin mutlu olduğu bir yapıya herkesi sokmak istiyoruz. Buda benim için çok önemli. İnşallah bu süreç Hekimoğlu Trabzon maçıyla başlayan Şanlıurfaspor maçıyla devam eden ve inanıyorum ki bu hafta Sarıyer maçıyla taraftarlarımızın da dolduracağı stat da onların da desteği ile yine ortaya koyacağımız iyi mücadele, güzel futbol ve alacağımız sonuçla artık saha içerisindeki ortaya koyacağımız kalite ile istikrarı yakalayan bir Samsunspor olma yolunda hızlı bir şekilde bu işi gerçekleştirme zorunluluğumuz var. İnşallah sezon sonunda Samsunspor olarak birinci lige çıkıp, daha sonraki hedefleri de yeniden planlayacağımız o günlere gelmek istiyoruz. Takımla yaklaşık 7 gün oldu. Bu dönem içerisinde birçok şeyi değiştirdik demek yanlış olur. Ama oyuncuların isteği, arzusu, çabası, kendileriyle ilgili hataları onlara anlattığımızda kabul edip, bu hataları giderme adına uğraş vermeleri bizim adımıza güzel. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya çalışacağız. Eksikliklerimiz var. Bunları biliyoruz. Biz ekip olarak hepimiz kulüpte yatıp kalkıyoruz. Bu tespitlerimizi yapıp, oyuncularımızla paylaşıyoruz. Analiz toplantılarında oyuncularımıza hatalarını gösterip düzeltmeye çalışacağız. Güzel şeyleri de daha iyiye ve mükemmele ulaştırmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza keyifle izleyebilecekleri, maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmayan, mücadeleyi son düdüğe kadar bırakmayan ve maçtan sonra taraftarlarımızı yüzü gülen bir şekilde göndereceğimiz bir futbol kalitesi ortaya koymak için çalışıyoruz. Bunu her geçen gün iyileştirerek bu işin sonunu getirmeye çalışacağız. Biz ‘maçı kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım’ mantığını istemiyoruz. Taraftarlarımız da artık bu psikolojiden çıkarmak zorundayız. Bizim takımımız oynadığı zaman keyif verecek. İzleyen orada bir disiplin, futbol sistemi, intizam, futbol aklı, anlayışı görecek. Maç kaybederken bile taraftarlar mutlu olacak. Bunu bizim yapmamız lazım. Burada taraftarlarımıza da önemli görevler düşüyor. Maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar takımını destekleyen, olumsuz bir şeyi o an gündeme getirmemesi gerekiyor. Olumsuz bir şey yapacaksa da maç bittikten sonra yapacak. Taraftarımız maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar tamamen konsantrasyonu ve düşünceleri ‘takımımızı nasıl destekleriz, nasıl güç katarız, oyuncumuzun motivasyonun nasıl arttırırız, onun performansını nasıl arttırırızı düşünmelerini istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel birtakım izleyecekler.”

SAMSUN

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dr. Yıldırım: “Obezite tedavisi olan bir hastalık”
YEREL HABERLER Dr. Yıldırım: “Obezite tedavisi olan bir hastalık”
5 kilo 650 gram esrarla yakalanan yaşlı adam tutuklandı
YEREL HABERLER 5 kilo 650 gram esrarla yakalanan yaşlı adam ...
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
YEREL HABERLER Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
5 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
YEREL HABERLER 5 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Garnizon Komutanı İlkadım Belediyesinde
YEREL HABERLER Garnizon Komutanı İlkadım Belediyesinde
Diş hekimi adaylarının beyaz önlük heyecanı OMÜ’de genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini gururla giydi
YEREL HABERLER Diş hekimi adaylarının beyaz önlük heyecanı OMÜ’de ...
Trafik kazalarında yüzde 95’i insan unsuru Samsun’da kazalar yüzde 10 azaldı Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı
YEREL HABERLER Trafik kazalarında yüzde 95’i insan unsuru Samsun’da ...
Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi ...
Yunus polisi otomobilde esrar ele geçirdi: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Yunus polisi otomobilde esrar ele geçirdi: 4 gözaltı
Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli asker adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli asker adliyeye sevk ...
"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Samsun’da
YEREL HABERLER "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Samsun’da
Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
YEREL HABERLER Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
İlkadım Belediyesi Kütüphanesi halkın hizmetinde
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi Kütüphanesi halkın hizmetinde
Uçak bakım personeli Samsun'da yetişiyor Samsun Üniversitesinde uçaklar hem tamir ediliyor hem de uçak teknisyeni yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Uçak bakım personeli Samsun'da yetişiyor Samsun ...
Asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü
YEREL HABERLER Asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü
Mevlüt Oral’dan 'mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı SATEM Başkanı Mevlüt Oral: “Mesleki yeterlilik belgesi ile ilgili dedikodulara inanmayın”
YEREL HABERLER Mevlüt Oral’dan 'mesleki yeterlilik belgesi' ...
Bafra’da çay ocağında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra’da çay ocağında silahlı kavga: 1 yaralı
Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla can verdi
YEREL HABERLER Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla can verdi
FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli ...
FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete götürüldü
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete ...
Çarşamba’da pazar yerlerinde ‘terazi’ denetimi
YEREL HABERLER Çarşamba’da pazar yerlerinde ‘terazi’ denetimi
Eski binbaşı FETÖ'den tutuklandı
YEREL HABERLER Eski binbaşı FETÖ'den tutuklandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X