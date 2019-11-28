19 Mayıs’a Engelsiz Yaşam Merkezi

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçeye Engelsiz Yaşam Merkezi yapımı konusundaki talepleri değerlendirdiklerini söyledi.

Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği Okul Aile Birliği Başkanı Şenay Şener ve Okul Müdürü Dursun Dündar, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği Okul Aile Birliği Başkanı Şenay Şener ve Okul Müdürü Dursun Dündar’a nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçemize belediyemiz tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi yapımı konusundaki taleplerini değerlendiriyoruz” dedi.

Okul Müdürü Dursun Dündar okullarının Yakakent, 19 Mayıs, Alacam ve Bafra ilçelerinde özel eğitim öğrencilerine hizmet verdiklerini, kendi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla tanışmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Dündar, “Başkanımız sağlık kökenli olması dolayısıyla konuya olan ilgisini bildiğimizden okulumuzun hedefleri hakkında kendisine bilgi verdik” diye konuştu.

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