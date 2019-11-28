Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 18 yıl 9'ar ay hapis

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Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişi, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Taner A., Musa Y. ve Davut T.'yi 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırırken, Çağrı M.Ö. ise beraat etti.

SAMSUN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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