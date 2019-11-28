Aniden yola çıkan inek kazaya yol açtı

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Samsun'un Bafra ilçesinde aniden yola çıkan ineğe çarpan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, SamsunSinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde Yusuf Küçükosman yönetimindeki 34 AKY 44 plakalı hafif ticari araç Bafra çıkışında refüjde bulunan yaya geçidinden yola çıkan ineğe çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay yerine gelen trafik ve zabıta ekipleri ile Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Bakım Merkezi Veteriner Hekimi Ümit Oğuz, kazaya neden olan ineğin kulak küpelerinden sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. İnek sahibine 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

SAMSUN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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