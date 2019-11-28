Eve alkollü gelen kocasını bıçakladı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde akşam eve alkollü gelen kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı.



Olay, Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkolü gelen Hüseyin K. (50), eşi Hatice K. ile tartıştı. Çıkan tartışmada Hatice K. eşini sırtından bıçakladı. Yaralanan Hüseyin K. oğlu tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayın polis ekiplerine intikal etmesi üzerine gözaltına alınan ve eşinin şikayetçi olmadığı Hatice K. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde serbest bırakıldı.

SAMSUN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.