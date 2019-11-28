Hayati İnanç: “Vasiyetimi okumanızı istiyorum"

AvukatYazar Hayati İnanç, Samsun’un Çarşamba ilçesinde verdiği konferansta salondakilerden vasiyetini okumalarını istedi.

Eğitim BirSen Çarşamba Temsilciliği tarafından konuşmacı olarak AvukatYazar Hayati İnanç'ın katıldığı “Gelenekten Geleceğe” konulu bir konferans düzenlendi. Çarşamba Belediyesi Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından EğitimBirSen Çarşamba Temsilcisi Hasan Demir kısa bir selamlama konuşması yaptı. Katılımın yoğun olduğu konferansta koltuklarda yer bulamayan vatandaşlar sahnede oturarak İnanç'ı dinledi.



“Vasiyetimi okumanızı istiyorum"

Yaşamına dair kesitlerden örnekler veren İnanç, her konferansta vasiyetinden bahsettiğini aktararak, “Bir süre önce geçirdiğim kalp krizi sonucu hastanede tedavi sürecim olmuştu. Tedavi sürecinde doktorla olan sohbetimde bana bir kitabı okumam konusunda tavsiyede bulunmuştu. İşaret ettiği kitabı okudum ve ardından vasiyetimi hazırlamaya başladım. Vasiyetimi internet aracılığıyla da paylaştım. Bu vasiyetimi ben ömrümü tamamladıktan sonra benimle öbür dünyada karşılaşan herkese soracağım. Vasiyetim için ne yaptın diyeceğim. Bunun için salonda bulunanlardan vasiyetimi okumasını istiyorum" dedi.



“Şiirde üstadım Nabi”

Esprileri ile dinleyenleri zaman zaman güldüren İnanç, şiirde örnek aldığı ismin Nabi olduğunu açıkladı. İnanç, “Çok şairlerden etkilenmişimdir. Bu isimlerin en başında Nabi gelir. Şiirde üstadım odur. 40 yıldan bu yana divânıyla meşgulüm. Ve mahşerde karşılaştığımızda tanıyacağıma eminim” diye konuştu.



“Dünya hayatına değil ahiret hayatına hazırlanın”

Yazar Hayati İnanç, insan ömrünün bir gün tamamlanacağını, dünya hayatına değil ahiret hayatına insanların hazırlanması gerektiğine değinerek, gençlere tavsiyelerde bulundu.

İnanç’ın konuşmasının ardından program plaket takdimi ile son buldu. Konferansa Çarşamba Belediye Başkan Vekili Ümit Kavraz, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sevda Aydın Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, mülki ve idari amirler, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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