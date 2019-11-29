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Rektör Bilgiç: “Yılsonu itibarıyla 10 akreditasyona ulaşma hedefimiz var” OMÜ Senato Toplantısı ...

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, yılsonu itibarıyla 10 akreditasyona ulaşma hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Rektör Bilgiç: “Yılsonu itibarıyla 10 akreditasyona ulaşma hedefimiz var” OMÜ Senato Toplantısı Öncesinde FEDEK Akreditasyon Belgesi Takdimi ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, yılsonu itibarıyla 10 akreditasyona ulaşma hedeflerinin olduğunu açıkladı.
OMÜ olağan Senato Toplantısı öncesi, FenEdebiyat Fakültesi Matematik ve İstatistik Bölümlerinin almaya hak kazandığı FEDEK akreditasyon belgeleri takdimi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlıklı yaşama dikkat çekmek için farkındalık etkinlikleri gerçekleşti.
Senato Salonundaki toplantı öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, FenEdebiyat Fakültesinin Fen, Edebiyat, FenEdebiyat, Dil ve TarihCoğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği(FEDEK) akreditasyon sürecine ilişkin, “FenEdebiyat Fakültesi Matematik ve İstatistik Bölümlerimiz, FEDEK’e yaptıkları başvurular ve akabinde sürdükleri çalışmalar sonucunda akreditasyon belgesini almaya hak kazandılar. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümümüz de akreditasyon başvurusunda bulundu ve nihayetinde son değerlendirmelerini yapacak. Diğer fakültelerimizde de akreditasyon süreci ve bu yöndeki çalışmalar devam etsin istiyoruz. Bu husustaki desteklerimiz devam ediyor. Yılsonu itibarıyla 10 akreditasyona ulaşma hedefimiz var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu oranın, Üniversitemizin genelinde yüzde 80’in üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bütün birimlerimizin bu doğrultuda çalışmalarını yürütüp süreci tamamlamalarını bekliyoruz. Emeklerinden dolayı akreditasyon çalışmalarını yürüten herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi veren FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, “20182019 eğitimöğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yetkilendirilmiş ve Avrupa’da da çeşitli akreditasyon derneklerince tanınan FEDEK, Fakültemizde akreditasyon kapsamında incelemelerde bulundu. Bu çalışmalar ve incelemeler sonucunda da Matematik ve İstatistik Bölümleri 5 yıllık ve en üst seviyeden akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Bu yıl için Biyoloji, Coğrafya ve Tarih Bölümleri için de akreditasyon başvuruları yapıldı. Önümüzdeki sene bu bölümler Dernek tarafından ziyaret edilecek. 2 sene içerisinde FenEdebiyat Fakültesinin bütün bölümlerinin akreditasyonu inşallah gerçekleşmiş olacak” bilgisini paylaştı.
Akreditasyon belgeleri Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap ile İstatistik Bölüm Başkanı ve Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Terzi’ye takdim edildi.
Öte yandan Senato Toplantısı öncesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) iş birliğiyle sağlıklı beslenme alışkanlığına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya ile Fakülte ve Meslek yüksekokulu öğrencilerinin hazır bulunduğu Senato Salonu’nda Senato Üyelerine ikramda bulunuldu.
Öğrencilerle birlikte hazırladıkları ikramlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, “Etkinlikte içinde posa barındıran, probiyotik, kalsiyum, omega ve çeşitli vitaminler içeren sağlıklı atıştırmalıklar hazırladık ve sağlıklı besinlere dikkat çekmeyi amaçladık. Posa yönünden zengin atıştırmalıklar hazırlamaya özen gösterdik. Çünkü bu besinler; kalp hastalığı, kanser, diyabet ve obeziteye karşı koruyucu özelliğe sahip” şeklinde konuştu.
Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri ise sağlıklı yaşama dikkat çekmek için Rektör Bilgiç ve Senato üyesi akademisyenlerin nabız ve tansiyonlarını ölçtü.

SAMSUN

29 Kasım 2019 Cuma

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