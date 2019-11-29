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Vali Kaymak: “İsteğimiz Samsunspor’un Süper Lig'e çıkması" Samsun'da amatör sporculara ödül töreni

İHA

Samsun Valisi Osman Kaymak, "İsteğimiz Samsunspor'un Süper Lig'e çıkarak kalıcı olmasıdır" dedi.

Vali Kaymak: “İsteğimiz Samsunspor’un Süper Lig'e çıkması" Samsun'da amatör sporculara ödül töreni

Samsun Valisi Osman Kaymak, "İsteğimiz Samsunspor’un Süper Lig'e çıkarak kalıcı olmasıdır" dedi.
Samsun’da, amatör branşlarda dereceye giren ve madalya kazanan sporculara ödül töreni düzenlendi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından, Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen törende Samsun Amatör Ligi'nde 2019 yılında şampiyon olan takımlara ve amatör branşlarda dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılı olan sporculara ödülleri verildi. Sporcuların başarılarından dolayı gurur duyduklarını aktaran Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsunumuzun yüz akları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapmış sporcularımızı burada ödüllendireceğiz. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Allah başarılarını daim eylesin. Samsun 19 Mayıs ve ilk adım kentidir ve aynı zamanda öncü kenttir. Ayrıca geçmişte iki Spor Bakanımızın da bu kentten olması nedeniyle çok güzel bir spor alt yapısına ulaşan bir kent ve o anlamda ismine yakışır bir şekilde başarıları hak ediyor” şeklinde konuştu.

“İsteğimiz Samsunspor’un Süper Lig'e çıkarak kalıcı olmasıdır”
100 Yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da umutların tükendiği anda İstanbul’dan gelerek Samsun’da Milli Mücadele'yi başlattığını hatırlatan Vali Kaymak, “Bizler sporda, sanatta, sanayide, bilimde, eğitimde ve sağlıkta her alanda iddialı olmak durumundayız. Bu iddialı ülkenin iddialı kenti Samsun ve iddialı Samsun’un gençleri de sizlersiniz. İlimizde her branşta müthiş salonlarımız var. Bu salonlar bizlere sorumluluk yüklüyor. Bu salonlarımızda uluslararası müsabakalarda kan rengini şehitlerimizden alan bayrağımızı göndere çektirecek, İstiklal Marşımızı bizden başkalarına da dinletecek gençler bekliyoruz. Samsun’a spor kenti özelliğini kazandıran sizlersiniz. Ben sporcu kardeşlerimden şunu bekliyorum. Öncelikle Samsun ve Türkiye birincilikleri daha sonra arkasından kendinize bir uluslararası başarıyı hedeflemelisiniz. Tabii ki futbol çok önemli bir branş ve Samsunspor bunların baş aktörüdür. İsteğimiz Samsunspor’un Süper Lig'e çıkarak kalıcı olmasıdır. Özel sporda şuan Türkiye bir atakta ve özel sporcularda başrolü Samsun çekiyor. Diğer spor alanlarında da bunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kazada hayatını kaybeden Samsunsporlu futbolcu ve teknik ekibin hatırası Millet Bahçesi'nde yaşatılacak”
Ödül törenine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı konuşmasında, “Samsun sporda bir markadır. Ama o markanın da özellikleri var. Kaza da hayatını kaybeden Samsunspor futbolcularını ve teknik futbol adamımız için Millet bahçesinde onların hatıralarını yaşatacağız. Samsun’da özellikle amatör futbolun hemen hemen her alandaki sporu çok yaygın ve etkin bir şekilde gençlerimize sunduğumuz bir alandır. Samsun şuanda Türkiye’de spor alt yapı noktasında en mükemmel şehirdir” dedi.

“Samsun ilimizden uluslararası arenada 95 derece ve Türkiye'de 377 derece yapmış sporcumuz var”
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı konuşmasında, “Türkiye özel sporda ciddi bir mesafe kat etti. Samsun ilimizden uluslararası arenada 95 derece ve Türkiye'de 377 derece yapmış sporcumuz var. Bu anlamda Samsun için bir spor kentidir diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ödül almaya layık görülen sporculara ve kulüplere ödülleri ve kupaları Vali Kaymak ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Törene; İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve amatör spor kulüpleri başkanı ve sporcular katıldı.

SAMSUN

29 Kasım 2019 Cuma

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