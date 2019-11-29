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Güzellik uzmanına sürpriz düğün Hayali gerçek oldu, 20 yıl aradan sonra tekrar gelinlik giydi

İHA

Samsun'da 20 yıl önce en mutlu gününde burun kanaması yüzünden gelinliği kanlar içinde kalarak düğününü tamamlayamadan dünya evine giren güzellik uzmanı kadına arkadaşları sürpriz bir düğün yaptı.

Güzellik uzmanına sürpriz düğün Hayali gerçek oldu, 20 yıl aradan sonra tekrar gelinlik giydi

Samsun'da 20 yıl önce en mutlu gününde burun kanaması yüzünden gelinliği kanlar içinde kalarak düğününü tamamlayamadan dünya evine giren güzellik uzmanı kadına arkadaşları sürpriz bir düğün yaptı.
Melek ve Tuncay Ekici çifti, 1999 yılında düğün yaparak dünya evine girdi. Ancak genç çiftin düğününde bazı aksilikler yaşandı. En mutlu günlerinde gelinin burnu kanadı, gelinliği kanlar içinde kaldı. Bu nedenle düğün yarıda kaldı, genç kadın ise bu aksiliği hiç unutamadı.

Mesai arkadaşlarından büyük sürpriz
Samsun FBM TIP Merkezi çalışanları, iş arkadaşları olan Melek Ekici'ye büyük bir jest yaptı. Arkadaşları tarafından gelinliği alındı ve salon tutuldu. Melek ve Tuncay Ekici çifti, 20 yıl aradan sonra yapılan sürpriz ile hayalleri olan düğün gecesini yaşadı. Bir otelde düzenlenen düğüne katılım yoğundu. 2 çocuğu ile birlikte evden eşinin ‘iş toplantı yemeği’ diye çıkarak, otel salonunda büyük bir sürpriz ile karşılaşan Melek Ekici, gözyaşlarına hakim olamadı. Çift salonda sanki evliliklerinin ilk günüymüş gibi dans edip eğlendi.

Davetiyeler bile basıldı
Yıllar sonra düğün heyecanı yaşayan çiftin adına 1999 yılında evleniyormuş gibi düğün davetiyesi basıldı. Çifttin çocukları olan Göktan ve Miraç Çağlayan Ekici yaptıkları konuşmada, "Anne ve babamızın düğününe katılıyor olmak çok garip ve heyecan verici bir duygu. Bu gece bizlere de sürpriz oldu. 'Geleceğe Dönüş' filminde gibi hissediyoruz" dediler.
Hayatının en mutlu günlerini yaşadığını belirten Melek Ekici, "Eşimle 20 yıl önce evlenmiştim. Düğünümüz hayal ettiğim gibi olmamıştı. Bazı aksilikler sebebi ile düğün salonuna girdikten kısa bir süre sonra burnum kanamıştı ve gelinliğim kan olmuştu. Sonra düğünü orada noktalamak zorunda kaldık. Evliliğimin 20. yılı. Her zaman yarım kalan düğün hikayemi tamamlamayı arzu etmiştim. İş arkadaşlarımız ile kendi aramızda bu durumu konuşurduk. Bu akşam evden eşimin iş yerinin yemeği diye çıktık. Geldiğimde inanamadım. Gelinliğimi hazırlamışlar. İnanılmaz bir sürprizdi. Bu gece inanılmaz mutluyum. İyi ki böyle büyük bir aileye sahibim" diye konuştu.
Organizasyonun gerçekleşmesinde görev alan FBM Hastane Müdürü Aynur Yılmaz ise, "Hayırlı bir işe imza attık. Hastanemizde çok fazla bekar arkadaşımız vardı. Çok fazla düğün yaşadık. Uzun yıllardır FBM ailesinde görev yapan sevdiğimiz bir arkadaşımız ve onun da yarım kalan bir düğün hikayesi vardı. Biz de bundan etkileniyorduk. Onu mutlu etmek için 20. yıl düğün organizasyonu düzenledik. Çiftimizin ömür boyu mutlu olmaları dileğiyle" şeklinde konuştu.
Geceye habersiz gelen Melek Ekici, eşi ve 2 oğluyla, onlara bu sürprizi gerçekleştiren tüm iş arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte bütün gece dans edip eğlendiler, düğünün tadını çıkardılar ve yarım kalan hikayelerini tamamladılar.

SAMSUN

29 Kasım 2019 Cuma

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