CarrefourSA ve TOG işbirliğinde Samsun´daki öğrencilere kırtasiye desteği

- SAMSUN´da CarrefourSA´nın Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattığı `Her Paket, Bir Çocuğa Destek´ kampanyasının ikinci yılında müşterilerinin katılımıyla topladığı kırtasiye paketlerini Şehit Metin Arslantürk İlkokulu´ndaki öğrencilere ulaştırdı. Kampanya kapsamında bu yıl Ankara, Diyarbakır, İzmir, Sakarya ve Samsun´da toplam bin öğrenciye destek verildi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile geçen sene başlattığı `Her Paket, Bir Çocuğa Destek´ kampanyası kapsamında toplanan kırtasiye paketlerini, Samsun´da Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği öğrencilere ulaştırdı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü´nün de katıldığı programda Atakum ilçesindeki Özören Şehit Metin Arslantürk İlkokulu´nda toplam 111 paket öğrencilere verildi. CarrefourSA, kampanyanın bu yılki etabında Ankara´ya 300, Diyarbakır´a 170, İzmir´e 130, Sakarya´ya 289 ve Samsun´a da 111 paket ulaştırarak toplam bin öğrenciye destek oldu.

Proje ile ilgili bilgi veren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Bunu bu ikinci kez bu sene yapıyoruz. İnşallah geleneksel hale getirmek istiyoruz. Her paket bir çocuğa destek adı altında müşterilerimizden topladığımız bağışları bir kırtasiye pakete haline getirip toplum gönüllüleri ile Samsun´daki bu okulumuza ulaştırdık. Bunun hem iç huzuru hem mutluluğu hem çocukların gözlerindeki neşe her şeye değer. Dolayısıyla biz CarrefourSA olarak bu sene yaklaşık bin paket hazırladık. Sadece Samsun değil Diyarbakır, Sakarya, İzmir, Ankara başka illerdeki okullarımıza da götürüyoruz. Bütün müşterilerimizi velilerimizi bu projenin içinde görmek çok güzel. Müşterilerimizin yaptığı bağışlarla bunu buraya ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Biz gecen yıldan beri CarrefourSA işbirliğini yürütüyoruz. Türkiye genelinde bir Vakıf Toplum Gönüllüleri vakfı ve gençlerin gönüllülükle tanışmasını onların bir yandan gönüllülükle insanların hayatlarında fayda yaratırken bir yandan da kendilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir vakıf. CarrefourSA ile geçen yıl başlattığımız bu işbirliği kapsamında toplum gönüllüsü gençler Türkiye´nin her yerinde ihtiyaç sahibi okular belirliyorlar sonra CarrefourSA´nın hazırladığı özel paketleri yine CarrefourSA´nın müşterileri satın alıyor ihtiyaç sahibi bölgelere iletilmesi için. Toplum gönüllüsü gençler aracılığıyla bunların dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bene sene 5 tane şehirde bunu gerçekleştiriyoruz. Geçen seneyi ikiye katladık. Bundan sonra bunu daha da büyüterek ilerletmek hedefimiz var" şeklinde konuştu.



