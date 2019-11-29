Odun keserken kendi boğazını kesti

Samsun'da ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından kesen bir kişi ölümden döndü.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Antyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Topbaş (56) komşusuna yardım için ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından keserek yaraladı. Kanlar içinde kalan Topbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN
29 Kasım 2019 Cuma
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