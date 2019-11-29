Anaokulu öğrencilerine organlar anlatıldı

Samsun’da anaokulu öğrencilerine Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet N. Mercimek tarafından organlar anlatıldı.

Liv Hospital Samsun Hastanesi, anaokulu öğrencileri ile bilim etkinliğinde bir araya geldi. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet N. Mercimek, bilim etkinliğinde anaokulu öğrencileri ile buluştu.

Dr. Mehmet N. Mercimek, görsel materyaller eşliğinde öğrencilere organlar ile ilgili bilgilendirme yaptı, meraklı öğrencilerden gelen soruları yanıtlandı. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen etkinliğin sonunda öğrencilere hikâye kitabı ve boyama kalemi hediye edildi.

45 yaş arası çocuklarda belli başlı organların tanıtılmasının önemine dikkat çeken Dr. Mercimek, “Çocukların organlarını tanıması, kişisel gelişim açısından kendinin farkında olma ve kelime dağarcığının gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca çocuklarda merak duygusunu arttırarak öğrenmeye teşvik eder. Bu nedenle bilim etkinliğine katılarak, miniklerimizi bilgilendirdik” dedi.

SAMSUN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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