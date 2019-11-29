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Başkan Demirtaş'tan vatandaşlara 'vergi' teşekkürü

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, emlak, çevre ve temizlik vergileri 2. dönemi ödemelerinde hassasiyet göstererek hem ülke hem de ilçe ekonomisine destek olan İlkadımlılara teşekkür etti.

Başkan Demirtaş'tan vatandaşlara 'vergi' teşekkürü

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, emlak, çevre ve temizlik vergileri 2. dönemi ödemelerinde hassasiyet göstererek hem ülke hem de ilçe ekonomisine destek olan İlkadımlılara teşekkür etti.
Başkan Necattin Demirtaş, emlak, çevre ve temizlik vergileri 2. döneminde son günler yaklaşırken, vergi konusunda örnek bir hassasiyet gösteren halka teşekkür etti. Demirtaş, Mali Hizmetler Müdürlüğü emlak vergisi servisini ziyaret ederek vergisini ödemek için gelen vatandaşlarla buluştu. Vergilerin zamanında ödenmesi konusunda taleplerine vatandaşlar tarafından hassasiyetle olumlu bir karşılık verildiğinin altını çizen Başkan Demirtaş, “Halkımızdan aldığım vergilerin her kuruşunu yine halkımıza hizmet için harcıyoruz” dedi.

“Vergilerin her kuruşu halka hizmet demektir”
İlkadım Belediyesinin içinde bulunduğu mali zorlukların vergiler ile aşılacağına değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye olarak mali açıdan zor günler yaşıyoruz ancak halkımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet ve özveri bu zorlukları el ele aşmamızda büyük önem arz ediyor. Halkımızdan aldığımız vergilerin her kuruşunu şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile yine halkımızın hizmetine harcıyoruz ve harcayacağız. İlkadımlı kardeşlerimizle büyük bir aileyiz ve her ailede olduğu gibi bu büyük ailede de zorlukları omuz omuza aşıyoruz. Emlak, çevre ve temizlik vergileri 2. döneminde son günler yaklaşırken ödemelerinde hassasiyet göstererek hem ülke hem de ilçe ekonomisine destek olan vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.
Emlak, çevre ve temizlik vergileri 2. dönemi ödemelerinin 2 Aralık’ta son bulacağını hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:
“2 Aralık 2019 Pazartesi günü 2. vergi döneminin son günü. Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmeden ödemelerini yapabilmeleri için Belediye Hizmet Binamız ile Subaşı, Gazi Park, Cumhuriyet Meydanı ve İlyasköy’de bulunan dış veznelerimiz hafta sonu 09.0016.00 saatleri arasında hizmet verecektir.”

SAMSUN

29 Kasım 2019 Cuma

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