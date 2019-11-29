Uzm. Dr. Özer: “Hiperparatiroidi vücutta kalıcı hasarlara yol açabilir”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Özer, "En sık görülen paratiroit hastalığı olan hiperparatiroidi, vücutta kalıcı hasarlar meydana gelmesine neden olabilir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Özer, vücutta kalıcı hasarlar meydana gelmesine neden olabilen "hiperparatiroidi" hakkında önemli bilgiler verdi.

Hastalığın kalıcı hasarlara neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hatice Özer, “Hiperparatiroidi parathormonun fazla salımı ile birlikte (+kalsiyum metabolizmasının+) bozukluğu ile sonuçlanan endokrin bir hastalıktır. Parathormon yüksek olması nedeniyle kanda kalsiyum artması böbreklerde taş oluşumu, kemik erimesi, aşırı yorgunluk, kalpte ritim bozukluğu oluşturur. En sık görülen paratiroit hastalığı olan hiperparatiroidi, vücutta kalıcı hasarlar meydana gelmesine neden olabilir. D vitamini eksikliğinde oluşan parathormon yüksekliğinde kalsiyum normaldir. Paratiroit bezleri tiroit bezlerinin altında kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 4 tane bezlerdir. Bu bezlerin salgılamaması gerektiği kadar parathormon salgıladığı durumlara hiperparatiroidi denir. Tekrarlayan böbrek taşları olan bir kişinin kemik erimesinin açıklanamadığı bir kişinin veya kalsiyum yüksekliği tespit edilen kişilerin parathormonu yüksekliği açısından mutlaka kontrol edilmelidir. Paratiroit adenomu tespit edilirse de bunun paratiroit ultrasonu ve paratiroit sintigrafisi ile hastalık yeri tespit edilip tedavi edilmesi gerekir” diye konuştu.

SAMSUN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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