Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SamsunOrdu karayolunda yapılan operasyonda Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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