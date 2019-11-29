Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Samsun Üniversitesi Merkez Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. İbrahim Diler yeni kurulmuş olan Samsun Üniversitesinin Samsun ve bölge için çok önemli bir misyon taşıdığını ifade etti. Bir toplumun gelişmesinde üniversitelerin önemine değinilen ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti.

Karşılıklı hediyeleşmenin gerçekleştiği ziyarette Rektör Aydın ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleri için misafirine teşekkür ederek konuğunu uğurladı.

SAMSUN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.