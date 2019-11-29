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Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması' düzenlendi.

Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ‘Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması’ düzenlendi.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu işbirliğiyle, Marka Danışmanı Banu Samancı, Uzman Klinik Psikolog Utku Türkmeneri ve Uzman Psikolojik Danışman Buket Bayındır'ın katılımlarıyla, "Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması" Çarşamba Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen konferansa, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz, Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ve üyeleri, Marka Danışmanı Banu Samancı, siyasi parti temsilcileri ve odaborsa üyeleri katıldı.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, “Girişimci; mal ve hizmet üretebilmek için, üretim faktörlerini bir araya getiren, kendi varlığını, vaktini, gayretini ve cesaretini kullanıp risk üstlenerek işe girişebilen kişidir. Girişimci eksik olduğu zaman üretim ve yatırım başarılamamaktadır. Bu yüzden yatırımda, üretimde ve ekonomik kalkınmada kadın girişimci faktörü de son derece önemlidir. Kadınlara fırsat tanındığında başarılı işlere imza atmaktadırlar. Kadınların iş gücüne kazandırılması ile, sosyal ve refah düzeyi yüksek bir iş gücü sağlanabilmektedir. Kadın nüfusunun ekonomik faaliyetlere ve üretime katılması, ülkemizin kalkınması için büyük bir kazanım olacaktır. Politikada kadın aday kontenjanları nasıl ki demokrasiyi zenginleştiriyorsa, girişimcilikte kadınların özel olarak teşvik edilmesi de ekonomik ve sosyal kalkınmaya ayrı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu bilinçle kadın girişimciliğin geliştirilmesine destek sağlamak maksadıyla, odamız bünyesinde oluşturduğumuz Çarşamba Bölgesel Kalkınma Proje Ofisiyle, KOSGEB destekli girişimcilik kursları açmış ve bugüne kadar ülke genelinden 1197 kişiye girişimcilik eğitimi vermiş, bu eğitim alanlardan yaklaşık 500 kişi iş yerini açmıştır. İş yeri açan kursiyerlerimizin yarıdan fazlasını da kadın girişimcilerin oluşturmaktadır" dedi.

SAMSUN

29 Kasım 2019 Cuma

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