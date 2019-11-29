Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti

Samsun'da Gürcistan plakalı bir minibüste yapılan aramada aracın taban ve tavan kısmına zulalanmış gümrük kaçağı 3 bin 196 paket sigara ile 78 şişe içki ele geçerken, olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, SamsunOrdu kara yolunda yaptıkları operasyonda Gürcistan plakalı bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, aracın taban ve tavan kısmına yapılan zula bölmelere saklanmış vaziyette 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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