Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pencereden düşen ikizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye ...

İHA

Samsun’da birinci katın penceresinden kaldırıma kafa üstü düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki çocuğun ikiz kardeşi de yoldan geçen motosikletli kuryenin aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşması sonucu düşmekten son anda kurtarıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem Aygün adlı anne ikiz çocuklarının karınlarını doyurup onlar oynarken uykuya daldı. Bu sırada 1,5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen adlı kardeşler oturma odasında oynarken çıktıkları kanepenin üzerinden pencereye yaklaştılar. İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı. Çocuğunu düştüğünü fark eden komşular 112’yi arayarak yardım istedi. Bu sırada komşular ikizlerden Seymen Aygün’ün de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edince panik içinde yardım istediler. Bu sırada bir tüpgaz servisinde çalışan motosikletli kurye Metin Duman (29) tüp siparişini teslim ettiği adresten dönerken olayı fark edince müdahale etti. İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, hiç tereddüt etmeden sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı.
Ağır yaralanan Eymen Aygün, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından kırıklar oyduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anne Çiğdem Aygün ise hastanede göz yaşına boğuldu.
Diğer ikizi düşmekten kurtaran kurye Metin Duman, kendisinin de 2 çocuğunun olduğunu, olayı görünce hızlı bir şekilde direğe tırmanıp düşmek üzere olan çocuğu kurtardığını söyledi.
Çocuğun düşme ve motosikletli kuryenin direğe tırmanma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti
YEREL HABERLER Minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve ...
Samsun’da içme suyuna yüzde 5 indirim İndirim 1 Ocak 2020’den geçerli olacak
YEREL HABERLER Samsun’da içme suyuna yüzde 5 indirim İndirim 1 Ocak ...
Samsun’da doktora şiddet Hasta masanın üstüne çıktı doktora tekme attı
YEREL HABERLER Samsun’da doktora şiddet Hasta masanın üstüne çıktı ...
Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması
YEREL HABERLER Girişimci Kadın Gücü Çarşamba Buluşması
Rektör Diler: “SAMÜ, Samsun ve bölge için çok önemli” Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektöründen SAMÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Diler: “SAMÜ, Samsun ve bölge için çok ...
Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 ...
Denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı
Denizde mahsur kalan balıkçıları polis kurtardı
YEREL HABERLER Denizde mahsur kalan balıkçıları polis kurtardı
Samsun'da gıda işletmelerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Samsun'da gıda işletmelerine sıkı denetim
Uzm. Dr. Özer: “Hiperparatiroidi vücutta kalıcı hasarlara yol açabilir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Özer: “Hiperparatiroidi vücutta kalıcı ...
Başkan Demirtaş'tan vatandaşlara 'vergi' teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş'tan vatandaşlara 'vergi' teşekkürü
Başkan Sandıkçı: “Ülkemiz mazlumların hamisi durumundadır”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Ülkemiz mazlumların hamisi ...
Anaokulu öğrencilerine organlar anlatıldı
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerine organlar anlatıldı
Pazarda terazi denetimi Yasalara uygun olmayan teraziler toplandı
YEREL HABERLER Pazarda terazi denetimi Yasalara uygun olmayan ...
Türkiye Milli Pediatri Derneği 88. Bölge Eğitim Toplantısı
YEREL HABERLER Türkiye Milli Pediatri Derneği 88. Bölge Eğitim ...
Odun keserken kendi boğazını kesti
YEREL HABERLER Odun keserken kendi boğazını kesti
Samsun'da FETÖ'den 7 rütbeli askere adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 7 rütbeli askere adli kontrol
İhtiyaç sahibi 111 öğrenciye hediye paketi
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi 111 öğrenciye hediye paketi
Bafra Belediyesinden vergi mesaisi
YEREL HABERLER Bafra Belediyesinden vergi mesaisi
2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu “Su Ürünleri ve Sağlık” Prof. Dr. Kazım Şahin: “Deniz ürünleri, dünya nüfusunun 3’te 1’inin protein alımının, yüzde 20’sini sağlıyor” Prof. Dr. Sait Bilgiç: “Samsun, su ürünleri tüketiminde Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor”
YEREL HABERLER 2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu “Su Ürünleri ve Sağlık” Prof. ...
“Hisseli Harikalar Kumpanyası” ilk kez opera sahnesinde
YEREL HABERLER “Hisseli Harikalar Kumpanyası” ilk kez opera ...
CarrefourSA ve TOG işbirliğinde Samsun´daki öğrencilere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER CarrefourSA ve TOG işbirliğinde Samsun´daki ...
Su içerken yemek borusu 5 cm yırtıldı 25 yıllık hekim böyle bir vaka ile ilk kez karşılaştı Ölümden dönen 84 yaşındaki kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Su içerken yemek borusu 5 cm yırtıldı 25 yıllık hekim ...
Samsun'da doktora tekmeli saldırı
YEREL HABERLER Samsun'da doktora tekmeli saldırı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X