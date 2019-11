İnanılmaz çocuk Otizmli Ozan hem hafız hem de 7 dil biliyor

Samsun’da yaşayan otizmli 16 yaşındaki Ozan Memiş, hem hafız olması hem de 7 dil bilmesi dolayısıyla görenleri hayran bırakıyor.

Samsun Canik ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulunda eğitim gören otizm hastası Ozan Memiş, üstün zekası ile dikkat çekiyor. Ozan 5 yaşındayken anneannesi Mühlet Turan tarafından keşfedildi. Bir gün Mühlet Turan Kur’anı Kerim okurken yanlışlıkla bir sayfa atladı. Uzaktan anneannesini dinleyen Ozan bunu fark ederek onu uyardı. Büyük şaşkınlık yaşayan anneannesi, ondaki yeteneği keşfetti.

Ozan Memiş, okuldan her geldiğinde interneti açıp ve buradan araştırarak Kur’anı Kerim’in mealinin tamamını Türkçe, Arapça, Urduca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça olarak okuyabiliyor. Bazı zamanlarda evden ailesinden uzaklaşan ve 3 kere kaybolan Ozan, her polis aramasında camide bulundu.

Küçüklükten bu yaşına kadar Ozan’ın hep yanında olduğunu ifade eden Ozan’ın anneannesi Mühlet Turan, "Başlarda inanmıyorduk. Ben Kur’an okurken beni dinliyor, ezberliyor sanıyorduk. Ozan 5 yaşındayken bir gün ben Kur’an okuyordum, yanlışlıkla başka yere atladım. Hemen geldi elimden aldı Kur’anı kapattı. Doğru yeri açtı sonra ’Burayı okuyacaksın, buradan devam edeceksin’ dedi. Bunun üzerine aynı şeyi birkaç kere yaptım bakalım yeniden beni düzeltecek mi diye. Her seferinde beni düzeltti. Bu olaydan sonra kendi alıyor Kur’anı Kerim’i bizlere okuyor. Sonrasında müftüler ile görüştük. Ozan ‘hafızlık belgesi’ aldı" dedi.

Ozan’ın kendi çabası ve araştırması sonucunda bu bilgileri öğrendiği belirten Ozan’ın annesi Veda Turan, "Ozan internetten kendisi araştırıyor. 9 yaşındayken Esmaül Hüsna’yı ezberledi. Biz sonradan fark ettik ki Ozan Kur’an’ın mealini farklı dillerde de okuyabiliyor. Sadece Kur’an Kerim’i değil gündelik hayatta kullandığımız kelimeleri de 7 dilde söyleyebiliyor. Özellikle Arapçayı anadili gibi konuşabiliyor" diye konuştu.

Eğitim hayatına devam eden otizmli Ozan, üstün zekası ile herkesi kendisine hayran bırakıyor.

