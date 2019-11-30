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Canik'ten “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansı

İHA

Canik Belediyesi tarafından, Canik Konferansları serisi, OkurYazar Buluşmaları etkinliği kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan tarafından "Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik" konulu konferans verildi.

Canik'ten “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansı

Canik Belediyesi tarafından, Canik Konferansları serisi, OkurYazar Buluşmaları etkinliği kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan tarafından “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konulu konferans verildi.
Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, MHP Canik İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayakta ve salonun dışında izleyicilerin olduğu, yoğun bir katılımla gerçekleşen "Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansında EğitimciYazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, ailelerin televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle çocukları ile sağlıklı iletişim kuramamalarından bahsetti. Aslanhan, günümüz gençliğini bekleyen sıkıntılar, çocuğun başarısında annebabanın rolü, velinin çocuğundaki başarısına etkisi, anne baba olarak doğru bildiğimiz fakat aslında yanlış davranış ve tutumlar, sevgi, saygı, iletişim gibi konulara farklı açılardan değinerek, katılımcılara çocukların gelişimlerini nasıl doğru yolda sağlayacakları hakkında bilgiler verdi.
Aslanhan, çocuk yetiştirmede yapılan yanlışlıklar hakkında da konuşarak, "910 yaşlarına geldiklerinde çocuklar için dünyadaki en önemli varlıkları anne ve babasıdır. Ama çocukların yaşı ilerlediğinde 1314 yaşlarına geldiklerinde ailenin yanlış tutum ve davranışları nedeniyle çocuklarla ilgili olarak birçok olumsuzluklar yaşanmaktadır. Aileler çocuklarının internet ortamında sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile birçok değerlerini yitirdiklerini bilmeli, anne ve babalar çocukları ile iletişim içinde olarak onlarla sohbet ortamı oluşturabilmelidirler” diye konuştu.

“Gençlerimizin geleceğini önemsiyoruz”
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, OkurYazar Buluşmaları etkinliği kapsamında gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmasına merhum Turgut Cansever’in sözleriyle başladı. Sandıkçı, “Bir şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri imha eder. Bizler bu veciz sözden hareketle toplumun önünde olan, sorumluluk makamında olan insanlar olarak şehirlerimizin geleceği kadar gençlerimizin, toplumumuzun geleceğini de önemsemeli ve planlamalıyız. Belediyeciliği sadece yol, kaldırım, park yapmak olarak görmüyor, kültürel sanatsal alanda toplumumuza faydalı programlar, etkinlikler, organizasyonlar gerçekleştirecek, toplumsal ve sosyal konularda geleceğimize yön verecek projeler geliştirecek insan odaklı bir anlayışı önemsiyoruz. Bu anlayışla toplumsal ve sosyal yara olarak önümüzde duran konularla ilgili özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizi eğitmeyi, yetiştirmeyi, geleceğe hazırlamayı en temel sorumluluk alanımız olarak görüyoruz. Zira bizim ilim, irfan, hikmet yolunda yürüyen şuurlu bir gençliğe, ilime, bilime, fikre yönelerek geleceğe yürüyen, değerlerini bilen, geçmişini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, topluma faydalı bir nesle ihtiyacımız var. Hepimiz biliyoruz ki Yüce Kitabımızın ilk emri ‘Oku’dur. Yaradan Rabb’inin adıyla oku. Bizler de bu emir gereği okuyacağız. Büyük bir medeniyetin mirasçıları olduğumuzu unutmayarak herkesten çok okuyacak, herkesten çok kendimizi yetiştireceğiz. Bunu yaparken de tıpkı Hazreti Mevlana’nın pergel metaforunda izah ettiği gibi bir ayağımız değerlerimizde kimliğimizde ruh kökümüzde sabit olacak şekilde, diğer ayağımızla dünyayı dolaşacağız. Eğer bunu başaramazsak batı uygarlığının bize dayattığı tüketim ve teşhir kültürünün bir parçası ve hatta esiri oluruz. Allah korusun bizi birbirimize bağlayan en önemli bağ olan aile bağlarımızı kaybederiz. Aile bağlarını kaybeden bir toplum ahlaki çöküntüye sürüklenerek yok olmaya mahkûmdur. Güçlü bir toplum, güçlü bir gelecek ancak güçlü aile bağlarıyla oluşur. ‘Sizin en hayırlınız aile efradına hayırlı olanınızdır’ Hadisi Şerifinde Peygamber Efendimiz, en temel vazifemizin ailemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek olduğunu bizlere bildiriyor. Özellikle gençliğimizin tarih şuuruna erişebilmesini sağlamak, aile bütünlüğünün önemini anlatmak, kaybettiğimiz değerleri yeniden hatırlatmak için bundan sonra da bugün olduğu gibi çeşitli konferanslar ve seminerler tertip edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki en iyi en kalıcı yatırım insana yapılan yatırımdır. ‘Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüzyıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir’ sözünden hareketle bu organizasyonlarımız bu şuurla, toplumumuzun dertleriyle dertlenen, büyük Türkiye hayali kuran milli ve yerli isimlerin katılımlarıyla devam edecek. Bu salonu günün bu özel vaktinde hınca hınç doldurarak ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi bizlere gösterdiniz. Yüzlerce vatandaşımız ayakta olmalarına bir o kadar vatandaşımızın da salonun dışında olmasına rağmen pür dikkat konferansımızı dinlediniz. Yoğun teveccühleriniz nedeniyle hepinize teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olması temenni ediyorum" dedi.
Programın sonunda Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan'a Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu. Aslanhan konferans sonrası Canik Kültür Merkezi fuaye salonunda kitaplarını imzalayarak sevenleriyle buluştu.

SAMSUN

30 Kasım 2019 Cumartesi

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