Tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 1 tutuklama

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Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada ele geçen 12 kilo 100 gram esrar ile ilgili 1 şahıs mahkemece tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, OrduSamsun karayolunda yapılan operasyonda Gürcistan'dan İstanbul'a giden Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Murat K. mahkemece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Cemil K. ve İsmail S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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