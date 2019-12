4 yaşında 70 kiloya ulaşan Yağız, yardım bekliyor

SAMSUN'da, 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 4 yaşındaki Yağız Bekte, hastalığı nedeniyle hızla kilo alıyor. 4 yaşında 70 kiloya ulaşan çocuklarının ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile, bu ülkeye gidebilmek için yardım bekliyor.

Tekkeköy ilçesinde Sevda (29) ve Sedat Bekte (35) çiftinin çocukları Yağız, 'leptin hormonu eksikliği' hastalığı tedavisi görüyor. Hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçların yan etkisiyle kilo alan çocuk 70 kiloya ulaştı. Aşırı kilosu nedeniyle çeşitli sağlık sorunları da yaşayan Yağız, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor. ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile, bu ülkeye gidebilmek için yardım bekliyor.

Sedat Bekte, oğlunun yurt dışında tedavi edilmesi için ilgili sağlık kuruluna 3 defa başvuruda bulunduklarını ancak hiç bir sonuç alamadıklarını söyleyerek "Devletimizin ilacı karşılamasının ardından tedavinin ilk 6 ayda kullandığımız ilaçtan olumlu sonuçlar elde ettik. Daha sonra ise son 6 ayda vücut ilaca bağışıklık oluşturdu ve ilaca yanıt vermemeye başladı. Vücut ilaca karşı direnç göstermeye başladı. Biz de bunun üzerine yeni bir tedavi sürecinin olup olmadığını araştırdık. Daha sonra Amerika´da bir tedavi yönteminin olduğunu öğrendik ve bizde başvurduk. Ancak ilaç henüz deneme aşamasında olduğu için Türkiye´de yasal değil. İlaç yasal olmadığı için ilacı alıp kullanamıyoruz. Eğer gidebilirsek oğlumuz Amerika´da tedavi görecek. Oradaki tedavi süreci yaklaşık 4 ay sürecek. Oradaki tedaviye oğlumuz olumlu sonuç verirse kullandığımız ilacı burada devam etmemiz gerekiyor. Ben bir işçiyim ve devletimizin desteği olmadan bu tedaviyi karşılama şansım yok. Yasal prosedürler var aşmaya çalışıyoruz ama tıkandık diyebiliriz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.

'BEN 75, OĞLUM 70 KİLO'

Kendisinin 75 kilo oğlunun ise 70 kilo olduğunu söyleyen Bekte, "4 yaşında bir çocuk ama 70 kilo. Geceleri uyurken solunum sıkıntıları yaşıyor ve oksijen cihazına bağlı uyuyabiliyor. Biz sürekli yoğun bakıma gitmek zorunda kalıyoruz. Ben tek başıma kucağıma zor alabiliyorum. Annesi oğlunu kucağına alamıyor bile, taşıyamıyor. İhtiyacımız olan ilacın henüz deneme aşamasında olduğunu biliyoruz ancak bizim de başka çaremiz kalmadı. Yağız'ın durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor" diye konuştu.

'BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'

Anne Sevda Bekte ise oğlunun nefes almakta bile artık zorlandığını söyleyerek "Solunum cihazı olmadan uyuyamıyor hatta gün içerisinde de kullanması gerekiyor. Bizim son çaremiz deneme aşamasında olan bu ilacı kullanmak. Oğlumuzun durumu her gün daha kötüye gidiyor. Babası olmadan gün içerisinde hiçbir şey yapamıyoruz. Ben bir an önce çocuğumun sağlığına kavuşması istiyorum. Kullanmamız gereken ilaç deneme aşamasında olduğu için yasal prosedürleri aşamıyoruz. Bu ilaçtan başka şuan Yağız için başka bir tedavi yolu bile yok. İlaç deneme aşamasında biliyoruz ama başka hiç bir şansımız kalmadı. Oğlumuz için yardım bekliyoruz. O sadece 4 yaşında bir çocuk ancak kıyafet bulmakta bile zorlanıyoruz. Çocuk kıyafetleri değil büyüklere göre kıyafetleri alıp giydiriyorum. Yada ona özel olarak diktiriyoruz" diye konuştu.



SAMSUN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.