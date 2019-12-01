Jandarmadan kış lastiği denetimi

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı: Yaralılar var

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptı. BafraKavak karayolunda kontrol noktasında durdurulan ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Kış lastiği kullanma zorunluluğunun Samsun Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık 2019 tarihinde başladığı ve 1 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi.

SAMSUN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.