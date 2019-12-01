Samsunspor başkanına meşaleli karşılama

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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-TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Yılport Samsunspor´un bugün kendi sahasında oynayacağı Sarıyer maçını izlemek için Samsun´a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım´ı taraftarlar, havalimanında meşalelerle karşıladı.

Yılport Samsunspor´un bugün Sarıyer ile oynayacağı maçı izlemek için İstanbul´dan Samsun´a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım´ı havalimanında, çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Havalimanından Nuri Asan Tesisleri´ne kadar araçla konvoy yapan taraftarlar, başkan Yüksel Yıldırım´a sevgi gösterilerinde bulundu. Yüksel Yıldırım ise Nuri Asan Tesisleri´nde taraftarları selamlayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.



SAMSUN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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